Gabriela Sevilla: Contradicciones y controversias en el caso que tiene en vilo al Perú

Ministro del Interior habla sobre Gabriela Sevilla (Canal N)

El último miércoles una mujer gestante fue reportada como desaparecida. Se trata de Gabriela Sevilla, quien apareció durante la madrugada del último viernes en el distrito de Villa María del Triunfo. Sin embargo, el caso ha presentado diversas contradicciones y controversias estos últimos días.

Como se recuerda, la implicada salió desde Surco en dirección a la Clínica Internacional de San Borja, debido a que se le había roto la fuente y se encontraba a punto de iniciar la labor de parto. La preocupación comenzó cuando la madre de Sevilla aseguró que su hija nunca llegó al centro de salud, por lo que se empezó a sospechar del taxista que la habría trasladado.

Posteriormente, el viernes 21 de octubre, el general PNP Manuel Lozada, aseguró que Gabriela se encontraba en el Hospital Militar (Jesús María) pero sin su bebé, Martina. Además, añadió que el caso se encontraba en investigación.

Partiendo de ese punto, se empezó a sospechar que se trataba de un caso de trata de personas, lo cual generó que muchos peruanos respaldaran a la reciente madre, quien mostraba signos de haber sido golpeada, según Claudia Dávila, ministra de la Mujer.

De ese modo, la situación cambia cuando el ministro del Interior, Willy Huerta, confirma que Gabriela Sevilla no estaba embarazada realmente. En esa línea, detalló que los médicos del hospital donde fue atendida, informaron que la mujer no estuvo en período de gestación.

Momento en que Gabriela Sevilla abandona hospital Militar tras descubrirse el engaño de su embarazo (Infobae)

“No se ha determinado que ha habido embarazo. Técnicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada. Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo”, comentó Huerta.

Luego de esta revelación, la supuesta madre de Martina, se retiró del centro de salud con el rostro cubierto y evitando a la prensa.

Versión de Gabriela Sevilla

Luego de dejar el Hospital Militar, Gabriela brindó declaraciones a los medios y aseguró que sí estaba embarazada, sumado a ellos recalcó que tenía pruebas que demostraban su versión.

“Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes no detectaron el embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera”, sostuvo la joven.

Padre de Gabriela Sevilla aseguró que el ministro del Interior, Willy Huerta, está al equivocado al asegurar que su hija no estuvo embarazada.

Además, su padre, Samuel Sevilla, apoyó dicha versión y precisó que el ministro Huerta “está equivocado”. “Mi hija está delicada. Ustedes saben qué significa no haber tenido un parto adecuado o un aborto, o un legrado en una mujer y de la forma en que ha ocurrido les pido por favor a ustedes respetar a mi hija”, expresó.

En esa línea, comentó que el control del embarazo de su hija lo han realizado en la Clínica Internacional y que cuando salgan las pruebas “ustedes verán”. No obstante, acotó que hasta el momento no ha tenido comunicación con la pareja de su hija.

Fiscal del caso Gabriela Sevilla

Luego de conocerse todas las diligencias del caso Gabriela Sevilla, la mujer que presuntamente estaba gestando, el fiscal encargado, Paulo Loayza, reafirmó la versión del examen médico legal.

“No hemos visto todavía la ecografía... tenemos certeza de lo que dice el Instituto de Medicina Legal, nosotros confiamos en el pronunciamiento de los peritos del Ministerio Público. El examen de orina no se le hizo porque la señorita se mostró renuente”, indicó Loayza a la prensa.

El fiscal añadió que se ha llevado a cabo un examen de sangre a Sevilla con el fin de dar “mayor peso a la conclusión que ya se ha emitido (Ministerio Público)”.

“Se ha sacado un examen de sangre y estamos a la espera de los resultados. Ciertamente me reafirmo en lo que ha emitido el Instituto de Medicina Legal en redes sociales, el tuit se basa en el reconocimiento médico legal”, finalizó Loayza.

