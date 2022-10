En Perú desaparecen 36 mujeres al día: 7.762 casos fueron reportados de enero a agosto de 2022

Defensoría del Pueblo señala que de la totalidad de casos solo un 48% de mujeres fueron ubicadas. (Andina)

En lo que va del año 2022, se han reportado un total de 7.762 casos de desaparición de mujeres en el Perú, según la Defensoría del Pueblo. Un ejemplo de ello es el caso de Gabriela Sevilla, quien apareció el último viernes luego de estar 30 horas desaparecida.

Asimismo, la institución indica que de la cifra total de casos, solo un 48% de ellas fueron ubicadas. Esto incrementa la presencia de esta modalidad de violencia de género.

“La desaparición de mujeres por particulares es una modalidad de violencia de género, ya que las afecta particularmente. De enero a agosto, la Policía reportó, 7.762 denuncias por desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida, de las cuales solo el 48 %”, indicaron mediante Twitter.

Por otro lado, se hizo un llamado para que el sistema de justicia actual sea puesto en práctica con más eficiencia en casos similares que vienen ocurriendo en el país.

“En nuestro último reporte ¿Qué pasó con ellas? También indicamos que un 68% de notas de alerta por desaparición de mujeres están relacionadas con casos de niñas y adolescentes. Urge que el sistema de justicia se active eficientemente en estos casos”, añadieron en la red social.

Caso Gabriela Sevilla

Como se recuerda, el último 19 de octubre Gabriela Sevilla desapareció cuando iba en taxi desde Surco hacia la clínica Internacional ubicada en San Borja para dar a luz. Sin embargo, apareció durante la madrugada del último viernes en el distrito de Villa María del Triunfo.

Gabriela Sevilla habría desaparecido el miércoles 19, alrededor de las 7 p. m. debido a que se encontraba en labor de parto.

Posteriormente, fue dirigida al Hospital Militar de Jesús María, pero se reportó que Martina, su bebé, no se encontraba con ella. Horas después el ministro del Interior, Willy Huerta, indicó que Sevilla realmente no estaba embarazada.

“No se ha determinado que ha habido embarazo. Técnicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada [...]. Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo”, dijo Huerta en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila indicó que el Ministerio del Interior “ha hecho una afirmación que todavía está bajo corroboración porque la familia ha salido a decir que Gabriela sí ha estado embarazada y está siendo víctima de amenazas”, expresó.

“No sé cuál es la fuente del ministro del Interior. Ahora mismo me voy a comunicarme directamente con él para pedirle que me explique qué ha pasado para saber por qué estas afirmaciones. Si tiene alguna prueba médica que confirme lo que él ha sostenido. Brindaré información en cuanto la tenga. Ahora no la tengo acabo de salir de un foro y estoy absolutamente qué ha pasado”, finalizó la ministra Dávila.

