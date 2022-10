Fotos y videos del extraño caso de Gabriela Sevilla que ha impactado al Perú

Gabriela Sevilla

El último miércoles 19 de octubre, se reportó la desaparición de Gabriela Sevilla Torello, una supuesta mujer gestante de 30 años de edad quien la última vez que fue vista se subió a un taxi en el distrito de Santiago de Surco. La denuncia fue interpuesta por los familiares en la comisaría de Sagitario.

El día de ayer (jueves 20), la madre de la entonces desaparecida, Rina Torello, manifestó que su hija nunca llegó al centro médico en donde se suponía que iba a dar a luz, ya que, según trascendió en primera instancia, la motivación por la que Gabriela Olga iba a acudir hasta la Clínica Internacional, fue porque se le había roto la fuente.

La madrugada del viernes 21, el jefe de la Región Policial Lima, Manuel Lozada dio a conocer que, Sevilla Torello apareció en Villa María del Triunfo y que, fueron los mismos parientes de la hasta en ese momento no habida, quienes la llevaron hasta el hospital militar.

“Ella ha aparecido sin el bebé. Es la primera información que se tiene. Ella ha aparecido por Villa María del Triunfo sola. Ha ido a la casa de un familiar y ya sus padres la han conducido al hospital militar”, dijo el general de la PNP.

Familiars de Gabriela Sevilla no pudieron confirmar su estuvo o no embarazada (Infobae)

Horas más tarde, luego de la aparición de Gabriela, la Fiscalía solicitó se den inicio a las indagaciones conjuntamente con la Policía Nacional.

“La Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a través de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas DIRINCRI PNP, viene realizando las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, en coordinación con los representantes del Ministerio Público”, expresó la institución policial.

Tan solo minutos después, el mismo titular de la cartera Interior, Willy Huerta Olivas, informó en ese momento que, Sevilla apareció sin su bebé y que nunca estuvo en periodo de gestación.

“No se ha determinado que ha habido embarazo. Técnicamente, hasta el momento, ha sido determinado que la señorita no estaba embarazada. Llegó la información a través de los resultados médicos del Hospital Militar que han diagnosticado. Como ha sido atendida, los médicos han determinado hasta el momento que no ha habido embarazo”, dijo el ministro.

Ministro del Interior habla sobre Gabriela Sevilla (Canal N)





Momentos más tarde, en compañía de sus padres, Sevilla Torello abandonó el hospital militar, pero previo a ello, el progenitor de la mujer desaparecida, aseguró que su hija sí estaba embarazada y que el ministro del Interior estaba mal informado.

Vehículo donde se retiró Gabriela Sevilla (Exitosa)

Posterior a ello, el Ministerio Público se pronunció en cuanto a las indagaciones médicas legales que se le practicaron a Gabriela Olga y reiteró que, la mujer implicada en este polémico hecho, nunca estuvo en gestación y que tampoco muestra signos de haberlo estado anteriormente, pero que, sí daba muestras de lesiones traumáticas.

📢#FiscalíaInforma

El Instituto de Medicina Legal del #MinisterioPúblico concluyó que la joven reportada como desaparecida no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo; aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes. pic.twitter.com/pSEOaO67BL — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 21, 2022

Gabriela Sevilla, llegó hasta Surco en donde respondió ante los pronunciamientos por parte del ministro del Interior y de la Fiscalía en donde señalaban que ella nunca estaba embarazada; no obstante, ella persistió en asegurar que sí estuvo en etapa de gestación.

“Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes no detectaron el embarazo. Los exámenes de sangre y orina ninguno los llegaron a hacer. A mí me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de lanzar un comunicado de esta manera”, detalló la mujer que fue reportada como desaparecida.

Gabriela Sevilla afirmó que sí estaba embarazada. Fotos: Infobae





