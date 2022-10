Fanática peruana cuenta cómo terminó en el escenario junto a Daddy Yankee

Fanática peruana cuenta cómo terminó en el escenario con Daddy Yankee. TikTok

Daddy Yankee acostumbra subir al escenario de su show a nueve personas del público para que lo acompañen y una de las afortunadas contó su experiencia en un video de TikTok. La usuaria de nombre Consuelo Arroyo relató con detalles cómo pasó de la cancha del Estadio Nacional a la tarima junto a ‘El Cangri’.

La cibernauta narró de manera bastante efusiva, que se encontraba disfrutando del concierto con sus amigas, en la zona Platinum de la cancha del estadio, cuando ya no aguantó las ganas orinar y tomó la decisión de dejar a sus amistades y buscar un baño.

“Mis amigas me dijeron que si me iba ya no regresaba porque había mucha gente. Entonces me fui a buscar al baño de mujeres, pero no había y al final me metí al baño de hombres”, comentó.

Pero al salir del baño portátil se dio cuenta que sufrió un accidente con su pantalón, se había mojado. Entonces sin esperanzas de retornar a la cancha y gozar del concierto, se fue camino a la salida del recinto.

“Estaba parada allí y cuando de repente una gringa me dice: ‘¡Hey, come on!’ y me jaló para el lado derecho, como para entrar al escenario. Conmigo, ocho personas más caminamos a la espalda del escenario. No entendía lo que estaba pasando”, expresó.

Ella recuerda que le hicieron firmar un contrato muy rápido de cinco hojas donde pudo leer en la primera parte que tenía prohibido acercarse, besar y abrazar a Daddy Yankee. Además de ello el staff le pidió su celular.

“Comenzamos a subir detrás del escenario y un chico me dio una luz en forma de D. En eso, miro para arriba y Daddy Yankee baja. ¡No puede ser posible!, dije. Él bajó y se comenzó acercar a nosotros, yo me aproximé y el de seguridad me dijo:’¡No puedes acercarte!’”, continuó narrando.

Pero lo que no sabía la afortunada fanática del cantante boricua, es que él la iba a saludar y decirle: “Hola preciosa”. Luego le pidió que se tranquilizara, la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Después de ello, la estrella del reguetón retornó al escenario a seguir con su show. “No puedo creer esto”, expresó Consuelo.

“Y de ahí, un chico de la organización nos dice cinco segundos para subir, y al subir con mi D, vi todo el público, era demasiado hermoso y me quedé parada, helada. Daddy me dijo: ‘Eres tímida, tranquila el escenario es tuyo’”, finalizó.

Según se puede ver en el video que publicaron sus amigas en la red social china, Consuelo nuevamente recibió el abrazo del intérprete de ‘La Gasolina’, pero esta vez encima del escenario, como parte de uno de sus canciones y frente a más de 40 mil personas.

El video se convirtió en viral y ya registra más de 2 millones de reproducciones, 113 mil me gusta y más de dos mil comentarios.

Muchos de los usuarios de TikTok le comentaron en su publicación, que tenía mucha suerte y que en los siguientes conciertos también realizarán su estrategia de ir al baño en pleno concierto y así conocer a su artista favorito.

