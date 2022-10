Daddy Yankee se despidió de Perú, pero prometió regresar de visita: “Si me ven, me invitan un ceviche”

Daddy Yankee presentó segundo concierto en Perú. | Instagram

Daddy Yankee presentó este martes 19 de octubre su segundo y último concierto en Perú. El ‘Big Boss’ viene realizando su gira de despedida y esta vez le tocó a nuestro país. Miles de fans abarrotaron el Estado Nacional los dos días de show y disfrutaron de repertorio de ‘El Cangry’.

Si bien en su primer show dedicó unas palabras a nuestro país para resaltar la gastronomía y a la calidez de los peruanos, en este segundo concierto se tomó su tiempo para brindar un extenso mensaje a sus seguidores, a quienes agradeció por seguirlo desde que inició su carrera.

El cantante señaló que siempre ha trabajado, pero esta vez se dará tiempo para visitar y conocer más de nuestro país, un lugar que le ha dado tanto y donde se come bien. Incluso, señalo que si lo ven, no duden en invitarle un ceviche o un lomito.

“Quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron ayer (18 de octubre), a las personas que les llega este mensaje que son mis fans, que le doy las gracias por estar desde el día 1, aquí apoyándome. (...) Les quiero dar las gracias por hacerme parte de su familia y hacerme cumplir mi sueño”, indicó el cantante en medio de una ovación.

“Muchas gracias, Perú, por hacerme parte de su fiesta, de su rumba. Ustedes han sido parte de esta trayectoria, gracias a todos ustedes. Regreso a Puerto Rico diciendo que tengo un país aliado, un país hermano, son mis hermanos. Sudamérica me ha dado tanto cariño, yo tengo una misión cuando tenga la oportunidad. Siempre he trabajado y nunca he tenido la oportunidad de visitar tantos países, y me voy a dar la vuelta para escuchar tantas cosas lindas que ustedes tienen”, acotó bastante emocionado.

“Mi gente, quiero que sepan que el amor es recíproco. Algo que aprendí de muchos países, es la calidad de gente que ustedes son, la humildad que tienen, esa elegancia, esa gentileza que siempre nos tratan. Gracias por esas lecciones de vida porque yo vengo aprendiendo tantas cosas, que gracias a ustedes me mantienes aterrizado. Que hermosa es la gente de Perú, increíble. (...) Muchas gracias, y cuando vuelva por aquí, que yo sé que muchos me van a ver, solo invítenme un lomito o un ceviche, que con eso yo voy a estar bien contento”, concluyó.

El reconocimiento a ‘Pato’ Quiñones

En este segundo show, Daddy Yankee reconoció una vez más a ‘Pato’ Quiñones. Esta vez tuvo palabras hacia él, calificándolo como un ejemplo de lucha. El bailarín se acercó emocionado y mostró la bandera de Perú. Tras besarla y saludar a sus compatriotas brindó el show que viene presentando con sus compañeros de baile.

“Venimos del barrio 100%. El Callao en la casa siempre, los que venimos de abajo, ahí hay un ejemplo que si lucha se puede llegar a donde quieras”, indicó ‘El Cangry’ mientras señalaba al bailarín.

