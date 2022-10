Vecinos de Surco realizan vigilia por mujer embarazada que se encuentra desaparecida

Cámara de seguridad mostró a Gabriela Sevilla antes de desaparecer

Mientras efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) siguen en su búsqueda, un grupo de vecinos de Gabriela Sevilla Torello realizan una vigilia en su nombre con la esperanza de que ella y su bebé retornen pronto a su hogar.

Lamentablemente, ya pasaron más de 24 horas, desde que esta mujer salió de su casa con rumbo al hospital porque empezó a sentir dolores de parto. Sin embargo, nunca llegó a su destino y lo único que se registra hasta el momento, son imágenes del momento que subió a un taxi.

Asimismo, se conoce que la gestante se dirigía a una clínica local, por lo cual ha causado gran conmoción su desaparición, sobre todo, porque se encontraba solo a horas de dar a luz a su primogénita.

Hasta el momento, aún no hay noticias sobre su paradero, por lo cual sus vecinos que residen en la zona conocida como Telefónica en Surco, decidieron sumarse a una vigilia, protagonizando imágenes de angustia y dolor.

Mujer embarazada desaparece luego de tomar un taxi

“Estamos orando por ella, para que pronto pueda regresar a su casa junto a su bebé, su familia está muy triste y nosotros también”, expresó una de las vecinas en el noticiero de Latina, quien mantenía una pancarta en las manos con un emotivo mensaje: “Gabriela y Martina te esperamos en casa”.

Del mismo modo, otro grupo de vecinos, armaron grupos de oración y de cantos, frente a una capilla de uno de los parques de la zona, para pedir por el bienestar de la joven, quien según algunas revelaciones, salió el miércoles 19 de su casa al promediar las 7:30 p.m. de su casa con una manta en brazos y hablando por teléfono.

Asimismo, según algunos reportes policiales que dieron a conocer en Latina, las hipótesis de este sospechoso caso serían varias, no se descarta nada ni a nadie, por lo cual la PNP ha pedido a los residentes no compartir información sobre el caso para no perturbar las investigaciones.

Testimonios

Una de las residentes de la zona, comentó que la PNP se ha acercado al lugar para averiguar sobre el caso. También dijo que ha preguntado a los vecinos sobre los hechos, para tratar de descartar todo tipo de situación.

“Como es posible que vivamos en un país tan inseguro, que hasta una mujer gestante haya desaparecido. Si estuviera en un hospital en una clínica o en una casa, ya nos hubieran avisado, pero no sabemos nada”, expresó notablemente sensible.

“Cuando suceden este tipo de cosas hay una presunción de rapto, entonces hay que manejarlo de una manera más restringida. Con los pocos indicios que tenemos no queremos perturbar la investigación, nos han pedido hermetismo con la información que tenemos”, indicó a través de las cámaras de Latina.

Por otro lado, reveló que en los videos de las cámaras de seguridad que se han podido registrar, se ve a una persona que camina lento mientras hablaba por teléfono, y que llevaba una manta y un bolso. “No podemos garantizar al 100% que sea ella, pero por lo que se ve es que la mujer sale sola y si es que es ella, porque las cámaras tampoco permiten ver muy nítido”, señaló ante la prensa.

Al ser consultada sobre la reunión que vienen realizando desde hace algunas horas, la vecina afirmó que la vigilia y El Rosario a nombre de Gabriela son un símbolo de solidaridad con la familia que está sufriendo por estas horas que no saben nada de ella ni de su hija recién nacida.

SIGUE LEYENDO