Turista hondureña fue atada de manos, golpeada y novio peruano durmió nueve días con su cadáver

Karla Zelaya fue asesinada por su pareja peruana. Su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de una vivienda.

Karla Xiomara Zelaya Godoy jamás imaginó que el Perú sería el país donde hallaría la muerte y mucho menos que su novio peruano sería el que le pondría fin a sus días de la forma más cruel y sin explicación alguna. El cuerpo de la joven turista hondureña fue hallado enterrado en el patio de una vivienda de Carabayllo, un distrito popular al norte de Lima.

El hallazgo del cadáver de la mujer fue hecho por la Policía Nacional, cuyos efectivos fueron alarmados tras recibir una misteriosa llamada en el que daban detalles del lugar donde encontrarían a Karla, cuya familia la reportó como desaparecida desde el 22 de septiembre, cuando no pudieron contactarla.

Tras varias horas de ardua búsqueda, efectivos de la PNP hallaron el cuerpo enterrado de Zelaya Godoy. Llevaba varios días de fallecida y el olor a putrefacción llamó la atención de los vecinos que viven cerca al lugar.

Llamada perturbadora

De acuerdo a información de la Policía, fue el hermano de Jorge Alfredo Minaya Garay, novio de la víctima, quien pidió que dijera a las autoridades que fue él quien cometió el crimen y que ocultó el cadáver dentro de una casa en el distrito de Carabayllo, lugar donde vivía la abuela del feminicida.

En tanto, Erick Zelaya, hermano de la joven, comentó que la última comunicación que la familia tuvo con Karla fue el último 22 de septiembre, cuando ella comentó entusiasmada que se encontraba en un taxi con su novio apunto de visitar a su suegra en el distrito donde halló la muerte.

“Me duele mucho, estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No sé, no sé que ha pasado. No tengo cara para ver a nadie Maldita sea la hora. La maté. Me siento mal”, fueron las palabras del asesino

La joven hondureña, nacionalizada española, conoció a Minaya Garay en Londres, y decidió visitar Perú para celebrar junto a su pareja su cumpleaños. Juntos conocieron Cusco, Machu Picchu y ella posteó varias fotografías en sus redes sociales demostrando lo feliz que estaba.

Novio asesino de turista durmió con su cadáver por 9 días | ATV / Al estilo Juliana

Hasta el momento es un misterio la razón que llevó a Jorge Minaya a acabar con la vida de la persona que él supuestamente amaba.

Al llegar a Lima, Minaya invita a Karla a conocer a su familia, ella entusiasmada se lo contó a su familia con quien mantenía constante comunicación, por ello luego del 22 de septiembre les resultó sospechoso que ella no contestara las llamadas y posteriormente, el teléfono móvil estuviera desactivado.

La familia trató de comunicarse con el feminicida antes de enterarse del crimen, pero él no contestaba las llamadas ni mensajes que le dejaban en sus redes sociales.

Es así que el hermano de Karla procede a poner una denuncia por desaparición sin pensar el macabro final que tuvo la joven de 36 años.

Durmió con el cadáver

Las primeras pericias policiales indican que Karla Zelaya llegó a la vivienda donde fue atada de manos, golpeada y abusada sexualmente por su asesino, quien durmió nueve días con el cuerpo de la joven antes de cavar una fosa y enterrar ahí el cadáver de su novia.

Posteriormente, el 1 de octubre, Minaya abandona el país con rumbo a Chile y luego a Londres. Dos semanas después del crimen y a miles de kilómetros del Perú decide confesarlo todo.

“No estoy bien. En la mañana casi me lanzo al tren. Yo me quiero matar, no quiero estar aquí. No quiero más dolor ni sufrimiento. Yo la he puesto en tal sitio, en un lugar, ahí mi abuela vive, en un terreno”, dijo el feminicida.

Karla Zelaya, turista hondureña asesinada en Perú, en su último viaje al Perú

“Nomás dime dónde está para encontrar su cuerpo, por favor dime ¿dónde está?”, fue el ruego del hermano de Karla a su asesino.

Una amiga cercana a la pareja escribió en sus redes sociales para denunciar que el asesino confeso llegó hasta el piso donde vivía junto a Karla Zelaya y tras unos días de estar encerrado, tomó sus cosas y salió del lugar con destino desconocido.

Hasta el momento no se sabe nada de su paradero, mientras que los familiares de Karla Zelaya llegarán al Perú para poder repatriar su cuerpo.

Erick Zelaya indicó a Latina TV que Jorge Minaya es un hombre celoso y que siempre se ponía furioso porque Karla se comunicaba con su hija de 10 años, quien estaba bajo el cuidado de su expareja.

El coronel PNP, Glen García, jefe de la División de investigación y búsqueda de personas, Minaya confesó que asesinó a su pareja luego que sufriera un presunto ataque de su pareja.

