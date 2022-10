Surco: Jóvenes sentenciados por violación grupal presentaron queja excepcional y podrían salir en libertad

Sentenciados podrían salir en libertad

Los cinco jóvenes condenados a 20 años de prisión efectiva tras ser acusados de violación grupal en contra de una joven en el distrito de Surco pueden salir libres. Sebastián Zevallos, José Arequipeño, Manuel Vela, Andrés Fassardi y Diego Arroyo presentaron un recurso de queja excepcional ante la Corte Suprema, así lo confirmó la organización Manuela Ramos.

De aprobarse esta solicitud puede dejarse sin efecto la decisión del Poder Judicial, medida que se volvió a ratificar ante el recurso de apelación que se presentó este año. Luego de dos años de los hechos, hoy se realizó la vista presentada por los cinco jóvenes que podrían salir en libertad.

Como se recuerda, este caso causó indignación luego de las repudiables declaraciones de la defensa legal de los implicados. El abogado Paul Muñoz mencionó que a la joven de 21 años “le gustaba la vida social”, a pesar de que el médico legista confirmó que existían lesiones traumáticas recientes.

No hay justificación

El caso conmocionó al país, dado que la violación se produjo en una reunión de amigos. El 17 de octubre, la víctima de 21 años decidió reunirse con un grupo de amigos cercanos para asistir a una fiesta. Los jóvenes llegaron a la vivienda que quedaba en el jirón Enrique García.

En la fiesta, la joven fue drogada para que abusaran de ella. Al día siguiente, al darse cuenta recurrió a la Policía Nacional para denunciar el hecho, por lo que se procedió a la captura de los acusados. Ante los exámenes realizados, corroboraba la versión de esta joven que pedía justicia luego del daño irreparable.

Por su parte, la Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra los cinco amigos denunciados y luego trasladados a los diferentes penales del país. Sin embargo, los familiares intentaron revocar esta decisión varias veces presentando apelaron a esta medida.

A pesar de ello, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima ratificó la decisión que tomó el juez Arturo Zapata. Luego de ello, se llevó a cabo la audiencia de sentencia, donde se les otorgó 20 años de cárcel. Asimismo, los sentenciados debían de realizar el pago de S/100 mil a favor de la víctima.

Un padre desconsolado

El padre de la víctima decidió pronunciarse luego de la sentencia. En ese entonces, mencionó que la sentencia no repara el daño. La angustia y desesperación de que su hija no vuelva a ser la misma persona solo pide una máxima pena, dado que primogénita está “sentenciada para toda la vida”.

“Ninguna sentencia va a llenar el daño que le han hecho a mi hija. Nada va a lograr que sea como era antes. Nosotros pedimos que se les dé la máxima pena a estos sujetos. Para este horror no hay forma de sentenciar. Mi hija ha sido sentenciada para toda la vida porque nunca más su vida será igual”, manifestó con la voz entrecortada el padre.

Asimismo, indicó que su familia ya no será la misma, el daño causado no solo es a la víctima, sino también al círculo cercano. “Se ha vuelto dependiente, sin compañía no puede salir, ¡se siente insegura”, sostuvo en ese momento.

