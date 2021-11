Condenan a 20 años de prisión a cinco sujetos que doparon y violaron en grupo a una joven dentro de un departamento

Sentencias a acusado de violación a joven de 21 años

La Corte Superior de Justicia de Lima sentenció a 20 años de prisión efectiva a José Arequipeño, Sebastián Zevallos, Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Manuel Vela, por el delito de violación sexual en en agravio de una joven, ocurrido el 17 de octubre del año pasado durante una reunión en el distrito de Surco, en plena pandemia del COVID-19.

“10° Juzgado Penal Liquidador de @CSJdeLima sentenció a 20 años de prisión a Manuel Vela, Sebastián Zevallos, José Arequipeño, Diego Arroyo y Andrés Fassardi por el delito de violación en agravio de una joven en Surco. Sentenciados deberán pagar 100 mil soles de manera solidaria”, se lee en la cuenta de Twitter de la Corte.

El ataque sexual en contra de esta joven se dio en una casa ubicada en la cuadra 5 del jirón Enrique García, en Surco. La víctima acudió a la reunión con un grupo de amigos de barrio, pero luego de ser dopada, fue atacada sexualmente por los cinco individuos, según denunció la joven.

Tras la denuncia, los acusados fueron detenidos y se les ordenó prisión preventiva por nueve meses, pero ante la demora del proceso, la misma Corte Superior resolvió ampliar por nueve meses más esta detención.

Sin embargo, en enero de 2021, los abogados de los denunciados presentaron ante la jueza Aissa Mendoza Retamozo el pedido para revocar la prisión preventiva, pero la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima, declaró infundados los recursos de apelación y confirmó la decisión del juez Arturo Zapata.

TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

En el programa Cuarto Poder se mostró, hace unos meses, el testimonio que diera la víctima ante las autoridades. La joven señaló que la violación ocurrió en el baño del inmueble de Surco, hasta donde llegó por invitación de Diego Arroyo, uno de los acusados.

Indicó que era amiga de los otros cuatro implicados en este delito, ya que habían estudiado juntos en un colegio, pero que aquella noche del 17 de octubre se convirtió en una pesadilla que le arruinó la vida.

De acuerdo a su testimonio, el hecho ocurrió a las 11 de la noche del sábado 17 de octubre cuando Sebastián la jaló de la muñeca para llevarla al baño, un ambiente que no contaba con luz eléctrica, se paró en la puerta para que no salga. En su testimonio sindica a José, Diego y Andrés de entrar también al baño para violarla.

Manuel Vela, el dueño de la casa, abrió la puerta y vio a sus amigos violando a la joven; sin embargo, no ayudó a la víctima pese a su pedido de auxilio. “Les dije me quiero ir. Los cinco me retenían para no salir”, agregó.

Manuel Vela, de quien sus familiares han mostrado videos de él ingresando a un departamento de Surquillo esa noche, dijo que mantuvo relaciones con la víctima en el baño “sin forcejeos”; sin embargo, también reconoce que la joven “no estaba en sus sentidos”.

Pero Andrés Fassardi cayó en contradicciones junto a Sebastián Zevallo cuando dieron sus testimonios ante las autoridades.

La víctima fue sometida a los exámenes de ley y en las pruebas toxicológicas indican que la joven tenía benzodiacepina en la sangre, un fármaco que actúa como sedante e hipnótico. Además acusó a los jóvenes de haberle dado cocaína en una llave. “Me sentía ida (literal) en otro mundo y no me daba cuenta de lo que estaba pasando y haciendo”, dijo.

A esto se suma que el examen del médico legista arrojó que la joven presentaba moretones (equimosis) además de “huellas de lesiones traumática recientes”

La abogada de la víctima dijo hoy en RPP que esta sentencia marca un precedente muy importante de cómo se juzga a los autores de agresiones sexuales.

“Hoy la jueza del Décimo Juzgado Penal tiene una gran responsabilidad de demostrarle al Perú que a las mujeres no se les puede atacar sin una sanción”, manifestó en Ampliación de Noticias previo a la sentencia.

“El fiscal ha pedido 20 años (para los acusados) y nosotros creemos que corresponde el máximo de la sanción, que son 26 años”, añadió.