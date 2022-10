Milett Figueroa habla de la participación de 'Pato' Quiñones en concierto de Daddy Yankee | América Televisión

Milett Figueroa fue invitada a ‘En Boca de Todos’ y no pudo evitar ser consultada por su expareja Patricio Quiñones, quien recientemente volvió a Perú como parte del staff de baile de Daddy Yankee en su concierto de despedida.

Como se recuerda, la modelo y el bailarín iniciaron un romance cuando eran pareja de baile en ‘El Gran Show’, sin embargo terminaron un poco distanciados. Incluso, en un momento la madre de Milett trató de minimizar el trabajo de Patricio sin imaginar hasta donde llegaría.

Fue Ricardo Rondón quien le mencionó el gran trabajo que viene realizando Quiñones en su carrera profesional, por lo que le consultó si estaba enterada de esta noticia. “El Pato Quiñones la está rompiendo, reapareció en el concierto de Daddy Yankee, ¿te enteraste?”, señaló el conductor.

Tras ello, la modelo y actriz se mostró un poco incómoda con la pregunta, pero terminó deseándole lo mejor en su carrera profesional. “Sí, que le vaya muy bien la verdad”, sentenció.

Milett Figueroa habla de Patricio Quiñones.

Incluso, confesó que iba a asistir al concierto, pero se quedó dormida y ya no llegó a ir. “Yo iba a ir al concierto, pero me quedé dormida y mi hermana me quería matar”, comentó. De inmediato, Tula Rodríguez le describió todo lo que hizo el bailarín peruano en el escenario, porque ella si había asistido.

Finalmente, Milett Figueroa intentó no hablar del tema. “La verdad que me encantó el concierto, increíble. Yo voy a ir al de Bad Bunny, porque me encanta Bad Bunny, yo soy fan del reggaetón porque me encanta, me fascina y es si no me lo pienso perder. Me verán ahí”, sentenció.

Patricio Quiñones posó junto a Daddy Yankee y su familia

Luego de su primera presentación en el show Perú el 18 de octubre, Patricio Quiñones se tomó una fotografía junto a su familia y Daddy Yankee. Cabe precisar que sus padres y más familiares llegaron al show con carteles y polos para alentar al peruano que representó a nuestro país en el elenco de baile.

“Ayer fue una noche muy especial. Se bailó para mi gente y para la familia, ¡nada más importante! Gracias a todos por sus buenas vibras ayer el estadio fue una fiesta. Hoy vamos con un show más 2/2. Gracias jefe por esta experiencia Daddy Yankee”, escribió el exintegrante de ‘El Gran Show’.

Patricio Quiñones agradece en Instagram.

Cabe precisar que, Daddy Yankee le hizo un reconocimiento púbico cuando decidió llamarlo al escenario para que saludara a todos sus compatriotas como parte de su staff. Este momento fue emotivo para el bailarín y el público que lo llevó de aplausos.

