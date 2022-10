Daddy Yankee y las emotivas palabras a ‘Pato’ Quiñones en su segundo show: “Ahí hay un ejemplo de lucha”

Daddy Yankee dedica emotivas palabras a 'Pato' Quiñones. | Instagram

Por segundo día consecutivo, Daddy Yankee hizo un alto a su concierto para dedicar unas palabra a ‘Pato’ Quiñones. Como se recuerda, en su primer concierto, el cantante lo llamó al escenario y le pidió que salude a su gente. En este segundo show, el Big Boss emocionó al dedicarle unas palabras, calificándolo como ejemplo de lucha.

El bailarín, proveniente del Callao, se acercó al escenario con la bandera de Perú y no dudó en besarla muy orgulloso. ‘Pato’ Quiñones integra el cuerpo de baile de Daddy Yankee, y lo viene acompañando en su gira mundial de despedida.

“Venimos del barrio 100%. El Callao en la casa siempre, los que venimos de abajo, ahí hay un ejemplo que si lucha se puede llegar a donde quieras”, indicó ‘El Cangry’ mientras señalaba a nuestro compatriota.

El bailarín se acercó, saludó al público y beso la bandera mientras la mostraba orgulloso ante un emocionado público. Este video no tardó en ser viralizado, además de ser compartido por Patricio, quien escribió: “Gracias Boss, ‘ahí hay un ejemplo que si lucha se puede llegar a donde quieras’”. En otro momento escribió: “El Callao en la casa siempre”.

La llegada de Quiñones ha sido una de las más esperadas, por tratarse de un compatriota que viene haciendo gira con uno de los reggaetoneros más importantes de la industria internacional.

Al igual que en su show anterior, el joven bailó con la bicolor en los hombros y demostró todo su talento en el imponente escenario del Estadio Nacional.

Daddy Yankee orgulloso de 'Pato' Quiñones. El cantante lo calificó como ejemplo. Instagram

El sueño cumplido de ‘Pato’ Quiñones

Hace unas semanas, el peruano señaló que estaba viviendo uno de los sueños más deseados de su vida, por el cual dejó a su país y a su familia.

“Estoy viviendo exactamente lo que soñé cuando me fui de mi país, cuando dejé a mis papás, a mis amigos y decidí buscar objetivos más grandes en mi carrera. No me voy a quitar, el baile es lo mejor que me ha pasado”, escribió en su cuenta de Instagram, donde se luce junto a Daddy Yankee.

Este martes 18 de octubre, el Big Boss agradeció a sus miles de seguidores por acompañarlo en esta gira de despedida. En sus dos show, destacó nuestra gastronomía, el cariño de la gente peruana y se refirió a los barrios de Callao y Lima.

SEGUIR LEYENDO