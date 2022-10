Gabriela Herrera y Santiago Suárez, todo sobre el esperado duelo que remecerá ‘El Gran Show’

Santiago Suárez y Gabriela Herrera se enfrentarán en un versus de baile.

Gabriela Herrera y Santiago Suárez han acaparado portadas toda esta semana, luego del tenso momento que vivieron en la tercera gala de ‘El Gran Show’ cuando Gisela Valcárcel los retó a enfrentarse en un versus de baile, con el género de tap.

Como se recuerda, cuando la conductora los invitó a este duelo, ambos aceptaron sin ningún problema, creando gran expectativa en el público. Cabe precisar que, Gabriela Herrera es una de las participantes más fuertes del show, mientras que el actor, también ha demostrado gran capacidad para el baile.

Sin embargo, cuando a la bailarina le tocó volver a escena a presentar su baile de la noche, hizo un reclamo público que desató un intercambio de palabras tenso en escena. Además de ello, durante todos estos días se ha hablado del tema.

El tenso momento entre Gabriela y Santiago

El sábado 15 de octubre, Gabriela Herrera salió a escena a reclamar que le parecía injusto el versus de tab, debido a que la bailarina que acompaña a Santiago Suárez es profesora de este género de baile.

Frente a ello, el actor de ‘De Vuelta al Barrio’ no dudó en responder y recalcó que, de acuerdo a lo dicho por su rival, él también estaría en desventaja al competir con ella que es una profesional de la danza.

“Bueno, bravazo, tú ya hablaste, déjame hablar a mí un ratito, perfecto. A ver digamos, si ponemos en la balanza si es justo o no, entonces tampoco sería justo competir contigo, empezando por ahí”, señaló al inicio el concursante llevándose los aplausos de sus compañeros.

Tras ello, sorprendió con una directa frase con la que expresó su molestia por las declaraciones de Herrera. “Cuando tengas tu show, tu programa pones las reglas”, agregó.

Por su parte, Gabriela Herrera, no se quedó de brazos cruzados y respondió a Santiago, señalando que él se sentía seguro por la pareja de baile que tiene. “A ver, yo tengo una respuesta, creo que Santiago está un poco ‘alteradito’, ahora entiendo por qué Santiago me vino a pechar, porque se sentía confiado con la bailarina que tiene, pero sabes qué, ahora yo a ti te reto en un versus que tú y yo no manejemos”, finalizó.

Los conflictos detrás de cámaras

Luego de finalizada la tercera gala de ‘El Gran Show’, las cámaras de América Hoy conversaron con los protagonistas del próximo versus. En sus declaraciones, cada uno mantuvo su posición, incluso, Gabriela Herrera tildó de ‘gallito’ a Santiago.

“Es un poco ‘sucio’, se podría decir porque la bailarina de él es profesora de tap, yo no voy a aprender en una semana lo que ella tiene como maestría. Ahora entiendo por qué estaba tan ‘gallito’ porque se sentía confiado por el tema del versus”, señaló la bailarina.

El novio de Raysa Ortiz reafirmó que su compañera tenía razón, pero esas declaraciones le jugarían en contra. “Partiendo desde su premisa, creo que tiene razón porque no sería justo que ella compita con todos nosotros, es campeona, profesional, hace cuantos años que baila, podría agarrar muchas cosas también por ahí”, sentenció.

Finalmente, Gabriela Herrera recalcó que espera un versus justo, pues sigue señalando que se siente en desventaja y que lo mejor sería poner un ritmo que ambos no manejen.

Santiago Suárez pide respeto para el público en este versus

Luego de más de un dime y direte por parte de ambos participantes, Santiago Suárez decidió poner paños fríos a este enfrentamiento. Aclaró que debe haber un respeto hacia el público que prende el televisor para ver un duelo de baile y no a personas discutiendo en un programa.

“El público merece respeto, al margen de que si es show o no. El público no prende la televisión para ver a dos personas discutiendo, a parte rollos personajes que no tienen nada que ver y no resuelven en un escenario”, sentenció.

Tras ello, respondió ante las declaraciones de Gabriela y dio su posición. “Si hay que responder, hay que saberlo controlar. Ella está pensando que esto es sucio, a mí lo que me parece un poco injusto es que realmente, nosotros, me refiero al elenco y a titulo personal, estemos compitiendo con personas profesionales, eso quizá me parece un poco injusto”, finalizó.

Gabriela Herrera se sintió atacada y no se considera bailarina profesional

En una reciente entrevista a +Espectáculos, Gabriela Herrera reveló que fue lo que sintió por parte de sus compañeros, luego de que en el programa anunciaran su versus con el actor. “Ese día me sentí un poquito atacada, porque sentí que todos se fueron contra mí. Y todos atrás decían (a Santiago), la vas a romper, le vas a ganar”, expresó.

Sin embargo, en otro momento fue consultada sobre la desventaja que tienen los demás competidores debido a que ella es una bailarina profesional. Allí aclaró que no se considera así y que solo trabaja mucho en este arte.

“Muchas personas saben que yo amo bailar y yo acepté estar en esa pista porque me encanta es mi pasión, me gusta muchísimo. Profesional no (soy), sí tengo todo para poder dar lo mejor, pero no tengo los títulos afuera”, finalizó.

