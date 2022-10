La Voz Senior: Otoniel, el participante más longevo, cerró la competencia y recordó a su fallecida esposa

La Voz Senior: Otoniel Darío en su última presentación. (Latina TV)

La Voz Senior llegó a su programa final este miércoles 19 de octubre, con cuatro participantes que dieron todo de sí durante la temporada y que soñaban con el triunfo. Sin embargo, a lo largo de la noche, algunos se quedaron en el camino, pero también se vivieron emotivos momentos.

Uno de ellos fue la participación del concursante más longevo, Otoniel Darío, quien con 93 años de edad demostró que no hay edad para dejar de soñar y mostrar tu talento al mundo. Sin embargo, su carisma se llevó la atención del público y los cibernautas quienes no dejaron de mostrar su emoción al verlo.

En la primera ronda de conciertos en la que los concursantes se presentaban con sus entrenadores, Otoniel cantó junto a Daniela Darcourt el tema “Frenesí” de Ramón Armengod. Esta primera interpretación fue suficiente para asegurar su paso a la ronda final.

Fue allí que el hombre de 93 años fue el último en presentarse en la gala y cerró la segunda temporada de ‘La Voz Senior’. Con el tema ‘Volver’ de Carlos Gardel, canción con la audicionó se despidió de este imponente escenario, pero antes dedicó unas emotivas palabras que causaron gran revuelo en las redes sociales.

Otoniel Darío cerró la segunda temporada de La Voz Senior. (Twitter)

“Antes de cantar qugiero agradecer a todos los presentes. Yo soy del Callao, vivo en La Punta, tengo 7 hijos, 10 nietos y 7 bisnietos, voy a cumplir 94 años y yo canté en mi juventud, canté y luego me estaban llevando a España, pero el español que me iba a llevar murió y cada uno a su casa”, señaló al inicio, contando un poco de su historia como músico.

Tras ello, reveló cómo fue que se enamoró de su esposa, quien falleció hace algún tiempo y señaló que le dedicaba esta presentación a ella. “Conocí a una chica encantadora de la que me enamoré, pero me enamoré de verdas y me casé con ella. Hemos estado 68 años juntos, me dio 7 hijos en 7 años, una maravilla de mujer. Con el permiso de ustedes, mi interpretación es para ella. Mi amor lo comparto con todos ustedes y también para ella”, finalizó antes de cantar para despedirse del escenario.

Redes sociales reaccionan a la presentación de Otoniel

Tras las emotivas palabras de Otoniel Darío, en redes sociales diversos cibernautas se mostraron sentidos por sus palabras. Muchos admiraron el amor de pareja que se puede sentir aún después de la muerte, mientras que otros recordaban a seres queridos en palabras como estas.

Usuarios reaccionan a presentación de Otoniel en Twitter.

