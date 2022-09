Ethel Pozo se defiende y culpa a su community manager por foto retocada. | América Hoy.

Hace unas semanas, Ethel Pozo pasó un vergonzoso momento cuando en su cuenta de Instagram publicó una foto que visiblemente se notaba que había sido retocada. Al percatarse de este hecho, la conductora de ‘América Hoy’ eliminó su publicación y decidió no hablar sobre el tema.

Pese a que retiró con rapidez la imagen, las seguidoras del portal ‘Instarándula’ se dieron cuenta y le tomaron una captura para luego difundirla en las redes sociales, donde se viralizó a las pocas horas.

“Ethel se percató al toque de su error en el retoque, lo borró a los minutos y lo reemplazó por otro ya bien editado, pero a las ratujas no se les escapa nada”, explicó el periodista Samuel Suárez en su momento.

Debido a que Ethel Pozo no habló del tema en su momento, durante la celebración del tercer aniversario de ‘América Hoy’, sus compañeros le consultaron si era verdad o mito que ella se había matriculado en curso de Photoshop para aprender a editar bien sus fotos.

“Tu brazo apareció en la nuca y eso nos confunde un poco”, preguntó ‘Giselo’ a la engreída de Gisela Valcárcel, quien no pudo evitar mostrarse incómoda con la consulta que le hizo su compañero.

Debido a que la empezaron a fastidiar con este tema, Ethel Pozo terminó responsabilizando a su trabajadora, la community manager, por la foto retocada que se subió a sus redes sociales durante su luna de miel.

Asimismo, la conductora de televisión señaló que a ella no le gusta usar ninguna herramienta para editar fotografías debido a que quiere mostrarse al natural, pues sabe perfectamente que luego surgen diversos tipos de comentarios cuando la reconocen en la calle.

“Y todo el mundo sabe que soy así como me ven (...) Mi comunity claro, tiene que saber (Photoshop). No tiene nada de malo, pero no me gusta porque luego me ve la gente en la calle”.

Rodrigo González no cree que Ethel Pozo tenga community manager

El conductor de ‘Amor y Fuego’ aseguró no creer en la versión de Ethel Pozo sobre las fotos que retocó y luego subió a sus redes sociales, pues señaló que es muy improbable que la conductora de ‘América Hoy’ contrate a una community manager para que solo suba fotos.

“Ese no es un community manager, es él (Julián Alexander) y Brunella Horna más ayayera. Tú eres el último filtro, el que autoriza”, acotó Rodrigo González, mientras Gigi Mitre se mostró sorprendida de que la hija de Gisela Valcárcel contrate a alguien para que le haga trabajo.

