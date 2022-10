Miguel Trauco y su amigo reaccionan de forma agresiva con reportero: “Mañana estás fuera del canal”

Las conductora de ‘América Hoy’ se mostraron sumamente molestas con el deportista Miguel Trauco luego de mostrarse agresivo con su reportero Oswaldo Arteaga. Según se puede ver en las imágenes del programa, el periodista abordó al futbolista en las afueras del Estadio Nacional, haciendo la cola para el concierto de Daddy Yankee.

Al igual que otras figuras de televisión, el reportero le preguntó sobre el primer show de Daddy Yankee y la expectativa. Sin embargo, Miguel Trauco evitó responder y pidió bastante fastidiado que le saquen la cámara. “Brother, saca”, dijo el deportista, quien llegó al local junto a su pareja y un amigo.

Es precisamente este compañero quien evitó que el periodista Oswaldo Arteaga se acerque a Miguel Trauco y hasta lo amenazó con quitarle su trabajo.

“¿De qué canal eres? mañana estás fuera”, se le escucha decir delante del futbolista, que nunca se quitó la capucha y continuó haciendo la cola.

Miguel Trauco tuvo reacción inesperada con reportero de América Hoy. | América TV

Ante ello, el reportero contó que su intención jamás fue incomodar al seleccionado, pues le hizo las misma preguntas que le hicieron a otros personajes conocidos. Incluso, no se le consultó sobre la joven que lo acompañaba.

“Cuando lo vimos entrar lo identificamos y lo abordamos, en buena onda, como siempre. La reacción de Trauco fue lamentable, fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo, el tipo que estaba a lado de él, dijo ser de producción”, contó Arteaga a las conductoras de ‘América Hoy’.

“Él es el que me amenazó, me miró y me dijo: ¿De qué medio eres? mañana no estas””, dijo el periodista, quien lamentó que Miguel Trauco se haya comportado así.

Conductoras de ‘América Hoy’ enojadas

Janet Barboza y Brunella Horna expresaron su sorpresa, pues en el video no se ve que el reportero se haya acercado a Trauco de forma violenta, ni mucho menos lo haya ofendido con sus preguntas.

“La actitud de Miguel Trauco deja mucho que desear”, indicó la popular rulitos. “Estamos viendo la imagen de un hombre agresivo y molesto solo porque le preguntan por el concierto”, acotó.

Ethel Pozo, por su parte, preguntó qué tipo de poder tiene el amigo de Miguel Trauco para amenazar con quitarle el trabajo a Oswaldo Arteaga.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado ni mucho menos ha publicado algún video sobre el concierto que presentó Daddy Yankee este martes 18 de octubre, fecha en que sucedió el bochornoso incidente.

