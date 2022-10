Estafa piramidal en la reventa de entradas para el concierto de Daddy Yankee

Daddy Yankee_ peligro con los revendedores

Desde que se anunció la llegada de Daddy Yankee a nuestro país, la fanaticada enloqueció, sobre todo al conocer que esta sería el último concierto que brindaría el “Big Boss” en los escenarios.

La espera no duró mucho para que se abrieran las boleterías y se puedan adquirir las entradas. Sin embargo, por la recarga de la página de Teleticket y por los miles de fanáticos, muchos no alcanzaron a comprar sus boletos, por lo que recurrieron a los famosos revendedores.

Fue este 18 de octubre en que Daddy Yankee ofreció su primer concierto en el Estadio Nacional. Los fans desde un día antes intentaban acampar para conseguir la mejor locación y no perderse ningún detalle del show de despedida.

Revive los mejores momento del primer concierto de Daddy Yankee. | Foto: Deysi Portuguez.

Llamado de emergencia

En horas de la tarde, entre las 15:00 y 16:00 horas, el coloso deportivo abrió sus puertas para dejar entrar a la fanaticada que había esperado por largos meses este momento para ver a su ídolo. Sin embargo, la alegría y algarabía se iba perdiendo al conocer que dentro de estas largas colas había decenas de personas que fueron estafadas por comprar una entrada falsa.

Los medios de comunicación que estaban en los alrededores del Estadio Nacional para detallar cómo es que poco a poco la gente llegaba para hacer su cola e ingresar, se dio cuenta de que algo no estaba bien.

“Compré 10 entradas por 900 soles cada una y me dicen que todas son falsas”, fue lo que exclamó una madre de familia que estaba acompañada por un grupo de jovencitas que, con ticket en mano al pasar por los controles de seguridad, le dijeron que las entradas eran adulteradas.

No todo acabó aquí, otro grupo de jóvenes también pasó por la misma experiencia, quien contó que compró 8 entradas de 300 soles cada una. Él indicó que la compra lo hizo a un sujeto que afirmó ser parte de la empresa Teleticket. “Hace 10 días realicé la compra, no pensé que iba a ser estafado”, dijo a El Popular.

Daddy Yankee en Lima.

Según contó el joven, al llegar a la puerta un miembro seguridad le dijo: “Ha sido estafado, por favor salir de la cola y formarse con los demás engañados”, manifestó el muchacho, sorprendido el fanático que había perdido más de 2 mil soles.

Según la policía que se encontraba por la zona, mencionó que esto se trata de una red de estafadores que se encargan de engañar a los usuarios haciendo uso de la tecnología para copiar tal cual las entradas verdaderas. Incluso mencionaron que esto es una red piramidal, ya que para hacer de las suyas compran de unos y otros y así ir ganando más dinero.

Despacito

Las reventas en nuestro país es algo que desde muchos años se ha presentado y el ser estafados es un peligro latente. Son muy pocos los casos en que una reventa ha sido favorable, pero en su mayoría los que acceden a una compra por estas personas terminan siendo engañados.

“Hay un problema principal, la reventa no está prohibida en el Perú. Nosotros no podemos restringir la venta a nadie, entonces no podemos saber quién es revendedor o no”, agregó el vocero de Joinnus para El Comercio.

Atención con los fraudes.

Con calma

Muchos se preguntan cómo es que cuando intentas comprar una entrada a través de las plataformas digitales de las tiqueteras simplemente ya no encuentras un boleto. Para ello, el especialista en seguridad informática explicó que este es un trabajo organizado y monitoreado.

Gustavo Vallejos explicó al mencionado medio cómo es que actúan los revendedores. “Es como en el mundo presencial, en el virtual hacen lo mismo. Son entre 30 y 100 personas que están buscando comprar entradas. Pueden tener entre 5 y 30 máquinas para conectarse y eso eleva las opciones de conseguir entradas”, sostuvo. Además, descartó que los revendedores haackeen las colas virtuales para conseguirlas.

No me dejes solo

A continuación te presentaremos qué es lo que debes tener en cuenta si en caso vas a adquirir una entrada por un revendedor o fuera de las ticketeras.

Con la llegada de más artistas internacionales para este 2022, se han presentado algunas denuncias sobre entradas falsas. La usuaria @lucianavasquez2 grabó un video que se hizo viral en Tiktok al mostrar cómo reconocer entradas falsas para conciertos.

Recomendó ser minuciosos con la revisión. Ver muy bien los bordes, comprobar que el código QR ya posee información, y unas gráficas que sirven como sello de agua, las cuales omiten al momento de falsificarlas.

Incluso, la autora del video viral en Tiktok precisó que en la parte superior del boleto electrónico aparecen unos números que sirven para identificar su emisión. Añadió que es posible llamar a la ticketera para confirmar su procedencia.

Joven te brinda algunas recomendaciones para evitar ser víctima de los revendedores y que adquieras una entrada falsa.

La despedida

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee le dice adiós a sus seguidores con la publicación de su último disco, “Legendaddy”, trabajo de 19 temas con grandes colaboraciones con el que la leyenda de la música latina se despide a una carrera de 32 años. Para ello, está recorriendo diversos países del mundo, ofreciendo su último concierto.

