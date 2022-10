Pedro Castillo y los ataques reiterativos a la prensa

Pedro Castillo vuelve a criticar a la prensa

El último martes, el presidente Pedro Castillo recibió la visita de un grupo de reservistas que le ofrecieron su respaldo y apoyo. Mediante una reunión en el frontis de Palacio de Gobierno, el mandatario agradeció a los ex soldados por unirse a él en su lucha por “defender la democracia”.

Sin embargo, esta convocatoria nuevamente se vio opacada por los ataques que el jefe de Estado realizó en contra de la prensa nacional y el Ministerio Público. Cabe resaltar que no es la primera vez que el mandatario arremete contra los medios de comunicación.

“Aquellas personas que no conocen el país y salen todas las noches en pantalla están aburriendo al pueblo peruano, han cansado al pueblo. Vamos a enseñarle qué cosa es la democracia en el país a partir de ahora”, expresó.

Durante su alocución, el jefe de Estado rechazó las denuncias de la Fiscalía que lo comprometen en graves delitos de corrupción y que se vienen difundiendo en los medios de comunicación nacional. Ante esto, Castillo Terrones acusó a la prensa de ser “sesgada” y de mentir para perjudicarlo.

“Ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Esta es la prensa que tenemos ahora, sesgada”, expresó el mandatario, quien suele evadir las preguntas de la prensa.

“Esos son los medios de comunicación que están sesgados, para mentirle al país coludido con un grupo de poder que ha mancillado al pueblo peruano, un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país, y que están coludidos para sacar lo que quieren, coludidos para forzar la independencia de poderes”, agregó.

(Presidencia de la República)

Castillo asegura que hay una intención macabra

Mediante su alocución frente a los reservistas, Castillo aseguró que existe una intención macabra de sacarlo del poder, pero que pese a ello, él se mantendrá firme hasta que termine su gestión en julio del 2026.

“Quiero dejar en claro que hay una intención macabra, no solamente ir en contra de la familia, no les importa ni lo que hacen con tu madre, con tu hija, con tus menores hijos, con tus hermanos, los compañeros de lucha, pero acá estamos”, subrayó.

“Nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio del 2026, les guste o no les guste, porque esa es la democracia. Si quieren llegar acá, participen en un escenario democrático, que el pueblo los ponga, no la fuercen, no quiebren la institucionalidad, no quiebren la democracia, que por nuestra parte no la tendrán”, sentenció.

Continúan los ataques de Castillo a la prensa

Cabe mencionar que no es la primera vez que el mandatario ataca a la prensa, en más de una ocasión, el jefe de Estado ha arremetido contra los medios de comunicación, asegurando que estarían “comprados” y que no son imparciales al momento de informar a la población.

“No importa que quienes deberían también informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir, acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión de los principios elementales del derecho, que probemos nuestra inocencia”, afirmó durante su mensaje presidencial del 28 de julio.

“Los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos desinformados. ¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región?”, reiteró.

Presidente de la República, Pedro Castillo. Foto: Andina

Sin ir tan lejos, hace unos días, cuando el gabinete ministerial realizó una conferencia de prensa encabezada por Pedro Castillo y Aníbal Torres, solo dejó ingresar a los medios extranjeros, dejando a los medios de comunicación nacional fuera de este evento.

Ante esto y durante otro evento político, el premier aseguró que no tenía por qué disculparse porque ellos no han cometido ningún ataque, realizaron esa conferencia con medios extranjeros por pedido de ellos.

“Lima no es el Perú”

En otra ocasión, cuando recién se conocían las revelaciones de la empresaria Karelim López, el mandatario fue consultado por un periodista sobre estas declaraciones. Lejos de responder, el jefe de Estado fue sarcástico en sus comentarios.

“Hoy el Perú me ha elegido para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Cuando voy a una actividad, aparecen (a preguntar) por otra cosa. Céntrense en las cosas del país”, señaló.

“Hablemos de la educación. Acompáñenme a ver las escuelas, a ver cómo están los niños desnutridos. A mí me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes a ver cómo están las postas, cómo están los centros médicos? Si gustan, yo les pongo movilidad. Salgan de Lima, Lima no es el Perú”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO