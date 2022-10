Defensoría exhortó al presidente Pedro Castillo a respetar la libertad de expresión

Pedro Castillo en el ojo público por cuestionado mensaje contra la libertad de prensa.

Una vez más, el presidente de la República, Pedro Castillo, atacó a la prensa peruana con un cuestionado discurso que lo puso en evidencia contra los medios de comunicación. Por lo cual, la Defensoría del Pueblo, emitió un comunicado a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, la mañana del martes 18 de octubre, el jefe de Estado se reunió con miembros de las Fuerzas Armadas y durante su discurso de bienvenida, acusó nuevamente a la prensa de ser “sesgada” y de estar coludida con grupos de poder.

Sin embargo, dicho mensaje, fue inmediatamente rechazado por diversos líderes de opinión, políticos, gremios e instituciones peruanas.

“Instamos al presidente de la República a respetar y garantizar la Libertad De Expresión y Libertad De Prensa, evitando cualquier ataque a medios de comunicación. El discurso hostil ya ha generado actos de violencia contra mujeres y hombres de prensa”, advirtió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Instamos al presidente de la República, @PedroCastilloTe, a respetar y garantizar la #LibertadDeExpresión y #LibertadDePrensa, evitando cualquier ataque a medios de comunicación. El discurso hostil ya ha generado actos de violencia contra mujeres y hombres de prensa. (1/2) pic.twitter.com/W4ai1oq2Hz — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) October 19, 2022

De esta manera, se exhortó una vez más al mandatario peruano a respetar y garantizar la libertad de expresión en el país, luego de las controversiales declaraciones que brindó en su reunión con las autoridades de la organización militar del Estado.

“Recordamos que la labor periodística es de fundamental importancia para los Estados democráticos, los cuales deben garantizar el derecho de la sociedad a recibir información de manera veraz, mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información e ideas”, publicó en su pronunciamiento la Defensoría del Pueblo.

¿Qué dijo Pedro Castillo contra la prensa?

La mañana del martes 18 de octubre, el presidente de la República, Pedro Castillo, despotricó contra la prensa nacional acusándola de estar coludida con grupos de poder y de además “mentirle al país”.

Inmediatamente, la Defensoría utilizó las redes sociales para recordarle al jefe de Estado de la importancia de los medios de comunicación.

Durante la reunión de Castillo Terrones, con licenciados de las Fuerzas Armadas, realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, aseveró que los medios peruanos no son honestos ni transparentes.

Instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana que fue fundado para defender la libertad de prensa en todo el territorio de la república (El Peruano).

“Ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Esta es la prensa que tenemos ahora, sesgada. Esos son los medios de comunicación que están sesgados, para mentirle al país coludidos con un grupo de poder que ha mancillado al pueblo peruano”, precisó el mandatario peruano.

“Un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país, y que están coludidos para sacar lo que quieren, coludidos para forzar la independencia de poderes”, añadió durante su intervención.

Pero eso no es todo, el jefe de Estado precisó ante los licenciados de las Fuerzas Armadas que su gobierno se mantendrá hasta el 2026 “les guste o no les guste” y solicitó que participen en un escenario democrático.

“Nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio del 2026, les guste o no les guste, porque esa es la democracia. Si quieren llegar acá, participen en un escenario democrático, que el pueblo los ponga, no lo fuercen, no quiebren la institucionalidad, no quiebren la democracia, que por nuestra parte no lo tendrán”, concluyó ante los asistentes.

Por otro lado, hace algunas horas, se dio a conocer que la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado de respaldo a la decisión de Patricia Benavides Vargas, en presentar una denuncia constitucional contra el mandatario Pedro Castillo y otros altos funcionarios.

Asimismo, exigieron un llamado a respetar la autonomía de la Fiscalía de acuerdo a sus funciones fiscales. “Los fiscales a nivel nacional actúan con independencia, autonomía y objetividad, respetando el debido proceso y las garantías procesales de los investigados. Rechazamos cualquier forma de actuación que busque frenar y obstaculizar las investigaciones fiscales”, indicaron.

