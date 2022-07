Pedro Castillo y los constantes ataques a la prensa durante su mensaje a la Nación

Peru's President Pedro Castillo walks, ahead of delivering his Independence Day address to the nation, outside the Legislative Palace in Lima, Peru July 28, 2022. REUTERS/Angela Ponce

El Mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo por su primer año de gobierno tuvo una característica particular. No solo se ofreció un balance de los objetivos alcanzados en 365 días de mandato, sino que mencionó en reiteradas ocasiones el rol de la prensa en su gestión. El Jefe de Estado acusó a la prensa y medios de comunicación de atentar en contra de la estabilidad del gobierno, ocultar los logros alcanzados durante su período como presidente y desinformar a la población.

La primera mención que realizó el mandatario sobre los periodistas estuvo relacionado al tipo de información atribuida al presidente de la República. Según indicó, los medios han difamado y mentido “sin ninguna prueba”.

“No importa que quienes deberían también informar hayan ocultado e ignoren nuestros logros y se dediquen a difamar y mentir , acusándonos sin ninguna prueba y exigiéndonos, en una perversa inversión de los principios elementales del derecho, que probemos nuestra inocencia”, afirmó.

Castillo Terrones también señaló que se ha “ocultado” las obras realizadas durante este primer año de gestión. “Se ha ocultado lo que hemos hecho en estos doce meses. Como hoy lo voy a demostrar, vamos a seguir trabajando y haciendo patria”, indicó.

Además, mandatario detalló que no se someterá a la “justicia mediática”. “Aún cuando se injuria a mi familia a diario, y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática”, dijo.

Minutos más tarde, el profesor cajamarquino advirtió, nuevamente, que los medios de comunicación han “desinformado” a la población sobre la situación actual del país. “ Los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos desinformados . ¿Acaso se difunde la información del crecimiento económico del Perú? ¿Se conoce que el Perú es el país que más ha crecido en la región?”, reiteró.

Pedro Castillo aseguró que la información que se difunde en medios de comunicación no cuenta con la valoración suficiente porque, quienes la propagan, están empeñados en “desestabilizar al gobierno” y no toman en cuenta la promoción de los logros. El político agregó que se suele emitir mentiras y noticias falsas en su contra. También mencionó que es acusado de corrupción sin ninguna prueba. “Se van a cansar de buscar pruebas porque no las van a encontrar”, enfatizó.

MALA RELACIÓN CON LA PRENSA

Desde inicios de su gobierno, el presidente Pedro Castillo se ha mantenido distante con los periodistas. La falta de declaraciones, respuestas y cercanía con los medios de comunicación le ha costado más de una crítica de determinados sectores de la sociedad. Esta problemática ha terminado, en más de una ocasión, en agresiones hacia reporteras que cubrían los eventos oficiales del Jefe de Estado e intentaban acercarse al mandatario por una pregunta.

Peru's President Pedro Castillo rides in a car to the Congress to deliver his Independence Day address to the nation, in Lima, Peru July 28, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Algunas organizaciones como el Consejo de la Prensa Peruana le han solicitado a Castillo Terrones que firme el tratado de Chapultepec para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y libertad de prensa en el país. Sin embargo, tras casi un año de haberse realizado este pedido, no se tuvo respuesta.

Este rechazo hacia la prensa también se vio reflejado en la promulgación de ciertas normas como la conocida “Ley Mordaza”, proyecto de ley que pretendía sancionar a los operadores de justicia que ofrezcan información acerca de las investigaciones penales. Distintas agrupaciones que defienden la libertad de expresión se han pronunciado en contra de esta ley, pues obstruye el desarrollo de la investigación periodística en el país.

