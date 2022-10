Liga 1: lo que se juegan los rivales de los clubes que pelean por el Torneo Clausura

Liga 1: Cinco clubes se mantienen en la pugna por el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura y enfrentan en la fecha 17a equipos que todavía tienen pretensiones por salvarse de la baja o clasificar a un torneo internacional.

Sporting Cristal, Alianza Lima, Melgar, César Vallejo y Atlético Grau siguen en la pelea por el Clausura, pero también hay otros objetivos que pueden conseguir en caso no logren ubicarse en el primer lugar.

Los ‘celestes’, ‘rojinegros’ y ‘blanquiazules’ buscan quedar entre los dos primeros lugares de la tabla Acumulada para acceder a los Play Off de definición del título nacional y ubicarse en una mejor posición con miras a la Copa Libertadores del 2023. Los ‘poetas’ todavía tienen chances de discutir el cuarto cupo a la Libertadores como Perú 4 y asegurar un lugar en la Copa Sudamericana del próximo año. Los ‘albos’ están fuera de la zona de clasificación internacional con una distancia de dos puntos respecto a Cienciano que ocupa el octavo lugar

Sporting Cristal es líder del Clausura y la tabla Acumulada, y enfrenta precisamente a Atlético Grau, rival directo, que marcha en el tercer lugar del torneo. Si los ‘albos’ no le ganan a los ‘celestes’ quedan fuera de carrera y se alejarían de la opción de clasificar a la Sudamericana. Inclusive si Cienciano y Binacional logran sumar solo un punto, también quedarían descartados para tentar un torneo internacional. No obstante, un sorpresivo triunfo de los piuranos no sería suficiente, ya que dependen de los resultados de los otros tres equipos que también pretenden el título.

Melgar, que marcha segundo en la tabla Acumulada y quinto en el Clausura, se medirá ante Sport Boys que en principio necesita un punto para salvarse matemáticamente de la baja. Le falta descansar en la siguiente jornada y le quedaría cerrar la última fecha con Sport Huancayo. Sin embargo, sufrió la quita de ocho puntos por la Comisión de Licencias que está en proceso de apelación y que podría modificar su lugar en la tabla Acumulada hasta quedar a un punto de la zona de revalidación de la categoría.

Alianza Lima, es segundo en la tabla del Clausura y va en el tercer de la Acumulada, jugará ante Deportivo Binacional que pelea por meterse a la zona de clasificación a la Sudamericana 2023. El equipo de Juliaca es noveno con 51 puntos, al igual que Cienciano (8°), pero con peor diferencia de goles. Necesita superar al equipo cusqueño y pendiente de Atlético Grau que puede meterse directamente en la pelea si suma tres puntos.

César Vallejo, es quinto en la tabla Acumulada y ocupa el cuarto lugar de la clasificación del Clausura, visita a la Universidad San Martín que ocupa el penúltimo lugar, en zona de descenso directo. Si los ‘santos’ pierden y Ayacucho FC vence a Sport Huancayo, virtualmente perderían la categoría debido a que, a falta de dos partidos y seis puntos en disputa, se quedarían con 20 puntos y los ‘zorros’ sumarían 26.

Universitario empató 1-1 con Melgar en la fecha 16 y quedó fuera de la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1

El desenlace de la Liga 1

Por el título del Clausura:

- Sporting Cristal, Alianza Lima, César Vallejo, Melgar y Atlético Grau.

Por los dos primeros lugares de la tabla Acumulada:

- Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima y Sport Huancayo.

Por el cupo Perú 4 de la Copa Libertadores 2023:

- Sport Huancayo y César Vallejo.

Por la clasificación a la Copa Sudamericana 2023:

- César Vallejo, Universitario, Alianza Atlético, Cienciano, Binacional y Atlético Grau.

Por el descenso:

- Carlos Mannucci, Sport Boys, Cantolao, Ayacucho FC, San Martín y Carlos Stein.

Se salvaron de la baja y no alcanzan un cupo a la Copa Sudamericana 2023:

- UTC, Municipal y ADT.

