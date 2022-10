Leslie Shaw llamó ‘miserables’ a sus exparejas al revelar los regalos que recibió

Leslie Shaw dice que todos su ex 'han sido miserables' con ella . 'América Hoy'.

No le queda nada. Leslie Shaw llegó a ‘América Hoy’ para hablar sobre su vida sentimental y sus exparejas. La cantante se encuentra en nuestro país promocionando su más reciente tema, pero no desaprovecha el tiempo para recordar sus anteriores relaciones, como la que tuvo con Mario Hart.

La interprete de ‘La faldita’ estuvo hace unos días en el centro de la polémica por los duros comentarios que tuvo el papá del piloto de carrera, pues señaló que él y su hijo le recomendaron a la artista que cambie de género musical debido a que a sus conciertos de rock solo asistían ‘10 gatos’.

En medio de este nuevo enfrentamiento, Leslie Shaw no tuvo problemas en presentarse ante Ethel Pozo y compañía, donde le consultaron si era verdad que ella botó todos los regalos que le hicieron sus exparejas.

“¿Es mito o verdad que botaste todos los regalos, recuerdos, detalles y joyas que te dio tu ex?”, le consultó Brunella Horna a Leslie Shaw. La cantante no tuvo problemas en decir que todo era cierto.

Asimismo, la cantante de música urbana indicó que no guarda los peluches porque le da alergia, además que las flores que le dieron en su momento ya se encuentran marchitas y las dos joyas que recibió las perdió.

“A mí la verdad es que los peluches me dan alergia, así todos a la basura. Las flores se marchitaron hace rato. Las joyas creo que una me la robaron y la otra se me perdió”, comentó.

Janet Barboza al escuchar que sus exparejas solo le regalaron en total dos joyas a Leslie Shaw quedó sorprendida, a lo que la cantante señaló: “Todos mis ex han sido misios y bien miserables”.

Ethel Pozo no tuvo evitar reírse de las declaraciones de su invitada y resaltó el hecho de que Leslie Shaw haya dicho que sus exparejas han sido ‘miserables’ con ella. Asimismo, la artista sostuvo que todas las joyas que tiene actualmente ella misma se los ha comprado.

Leslie Shaw arremetió contra el papá de Mario Hart. (Instagram)

No ha bloqueado a sus ex

En otro momento, Leslie Shaw sorprendió a una de uno al revelar que ella no ha bloqueado a ninguna de sus exparejas, sino que ellos más bien a ella sí lo han hecho.

“No, ellos me han bloqueado a mí. Yo me fijo, soy re chismosa y me he dado cuenta. No los sigo, pero me meto a un Instagram falso y ahí veo, están todos feos, ya gordos, quedándose calvos”, respondió.

Asimismo, la cantante aseguró que no invitaría a sus ex a su boda. “No hay forma con lo horrible que cantan, horrible todos, no invitaría a ninguno y menos a que cante tampoco. Yo tengo repertorio de una hora ahí, qué más quieren”, sentenció.

