Alianza Lima: ‘Chicho’ Salas rechazó actos racistas en el fútbol peruano

Guillermo Salas, estratega de Alianza Lima, rechazó los actos de racismo en la última fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. También aceptó con sentido de humor el término de la ‘Chichoneta’ que se viralizó en redes sociales por la hinchada del club tras los resultados positivos del equipo.

‘Chicho’ Salas fue consultado por los cánticos de la barra de Cienciano en el partido ante Alianza Lima que se disputó en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. El DT fue cauto y se mostró en contra de lo ocurrido. También hizo alusión al caso del futbolista de Melgar, Kevin Quevedo, al que le arrojaron un plátano desde la tribuna del estadio Monumental en el choque con Universitario.

“No tanto racistas (la barra de Cienciano), pero sabes cómo es aquí en el Perú. Es un estadio, la gente va a divertirse y paga su plata. No estoy de acuerdo con las ofensas a los deportistas, como el caso de Kevin Quevedo en el partido con la ‘U’. En todos los partidos ocurre, es parte y no es de ahora, es desde la época que jugaba en menores, siempre hay gente que fastidia, hostiga y molesta: Hincha por su equipo, pero pienso que el jugador está acostumbrado”, afirmó ‘Chicho’ Salas en declaraciones a Rpp.

El estratega ‘íntimo’ orientó su postura sobre los actos discriminatorios en la Liga 1, al comportamiento que deben tener los jugadores ante esas situaciones.

“Lo he vivido en carne propia aquí (Lima) en provincias y en el extranjero. El jugador está acostumbrado y tiene que ir para adelante, no pasa nada. Son condiciones que se dan cuando uno juega: el clima, la cancha, la temperatura o que te apaguen la luz. Nos ha pasado que nos han apagado la luz del camerino en Eliminatorias ¿Te imaginas? Todo vale. Es un campo de fútbol, es la criollada del fútbol. No comparto que la gente tenga esos comentarios en las tribunas. El jugador está acostumbrado y tiene que enfocarse en jugar. Lo que pase en la tribuna es tema de ellos”, concluyó el DT del club de La Victoria.

En otro momento, ‘Chicho’ Salas fue consultado por la expresión la ‘Chichoneta’, popularizada por los hinchas de Alianza Lima luego que se hiciera cargo del equipo.

“La barra siempre tan creativa. No lo veo mal, es la criollada de la tribuna, la criollada de la gente y de la hinchada, y Alianza es un equipo criollo un equipo del pueblo. Uno se alegra con todas estas cosas que salen”, apuntó.

Guillermo Salas también habló sobre su futuro en Alianza Lima y afirmó que primero espera conseguir los objetivos trazados. Manifestó su deseo de seguir dirigiendo al club en el 2023, pero aclaró que si no sigue como DT buscaría un equipo en el Perú para seguir su carrera.

Con golazos de Concha y Peruzzi, el equipo de 'Chicho' Salas se llevó 3 puntos de oro de Cusco. (Video: GOLPERU).

Alianza Lima en la Torneo Clausura

Alianza Lima venció 2-0 a Cienciano en la última fecha del Clausura y sigue en la pelea por el título a falta de tres fechas para el final del torneo. El cuadro ‘blanquiazul’ sumó 33 puntos y quedó a dos unidades del líder Sporting Cristal que le ganó a Sport Boys en pasado sábado.

En la tabla Acumulada, Alianza alcanzó los 68 puntos, marcha en el tercer lugar y aseguró un cupo a la Copa Libertadores del 2023. Además, mantiene la diferencia de cinco puntos con Cristal que es puntero de la clasificación general, pero acortó la diferencia a tres puntos con Melgar que se ubica en el segundo puesto.

