A votar por Machu Picchu en los World Travel Awards: Ciudadela Inca va por su quinto galardón

Machu Picchu busca ser elegida como el mejor atractivo turístico mundial en los World Travel Awards. (Captura)

La ciudadela inca se encuentra compitiendo por obtener el título en los World Travel Awards 2022, concurso que es considerado como el ‘Óscar del turismo mundial’. La última fecha para que las personas puedan votar es hasta el jueves 20 de octubre.

Machu Picchu es considerado el atractivo turístico más representativo del Perú, debido a que es un ícono a nivel mundial y que a su vez es Patrimonio de la Humanidad y una de las siete maravillas del planeta. Hasta el momento la ciudadela ubicada en Cusco ha obtenido el galardón de los World Travel Awards en cuatro ediciones, 2017, 2018, 2019 y 2021 y se encuentra en busca de su quinta presea.

¿Cuáles son las atracciones turísticas nominadas?

Machu Picchu compite con 17 lugares turísticos que comprenden desde rascacielos hasta atractivos naturales y son los siguientes:

Machu Picchu, la ciudadela inca que atrae a millones de turistas al año al Cusco

Burj Khalifa (Dubái, Emiratos Árabes Unidos), EPIC El Museo irlandés de la emigración (Irlanda), Ferrari World (Abu Dabi), Parque Nacional del Gran Cañón (Estados Unidos), Gran Muralla (China), Bahía de Ha Long (Vietnam), IMG Worlds of Adventure (Emiratos Árabes Unidos).

En esta lista también se encuentran La Acrópolis de Atenas (Grecia), Las Vegas Strip (Estados Unidos), Magic Kingdom Park, Walt Disney World Resort (Florida, Estados Unidos), Monte Kilimanjaro (Tanzania), Cataratas del Niágara (Canadá), Table Mountain (Sudáfrica), Taj Mahal (India), Intramuros (Filipinas) y Warner Bros. World Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos).

Cómo votar en los World Travel Awards 2022

Estos son los pasos que debes de seguir para votar por el lugar que desees:

- Ingresa al siguiente enlace: https://www.worldtravelawards.com/vote

- Regístrate con un correo y clave, y luego ingresa.

- Elige la opción que desees y luego da clic en ‘VOTAR’.

Finalmente, te saldrá un mensaje con la confirmación del voto que realizaste.

DATO: Si deseas votar por Machu Picchu, puedes hacer CLIC AQUÍ. Este enlace te redirigirá a la opción directa donde sale la ciudadela.

Más información sobre Machu Picchu

La ciudadela ubicada en el ombligo del mundo cuenta con numerosas distinciones a nivel nacional e internacional.

En 1983 fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco.

Fue designada como una de las siete maravillas del mundo, de acuerdo a la organización New 7 wonder en el 2007.

Asimismo, en el 2010 fue elegida como mejor destino ecológico de Sudamérica, según World Travel Awards.

Machu Picchu alberga una variada y exótica biodiversidad. (@Peru Instagram)

Además, en el 2011 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) le otorgó Jerarquía que es un reconocimiento reconocido por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Para obtener dicha distinción, el atractivo debe tener rasgos excepcionales en un país.

La revista Condé Nast Traveler, especializada en el turismo de lujo y estilo de vida, seleccionó a Machu Picchu como uno de los once mejores lugares del planeta para viajar. Destacaron que se trata del principal atractivo turístico de Perú.

Tips para tomar en cuenta si viajas a Machu Picchu

Antes de emprender su viaje a la famosa ciudadela Inca debes tomar en cuenta las recomendaciones que expertos en turismo, viajeros y autoridades hacen para llegar a cumplir el sueño de conocer esta maravilla del mundo. Estas son las disposiciones dadas por el Ministerio de Cultura:

Machu Picchu conforma uno de los más grandes símbolos de la arquitectura e ingeniería del Imperio Inca. (@Peru Instagram)

- Disponibilidad: Solo son 4 mil espacios disponibles por día y se recomienda reservar y comprar el boleto vía la web machupicchu.gob.pe o con la agencia de viajes que contrates para el tour que realizarás para todo tu viaje.

Si no encuentras boletos para la fecha que deseas, la última opción es arriesgarte y llegar hasta Aguas Calientes y optar por uno de los mil boletos adicionales que vende diariamente el Ministerio de Cultura, pero esta alternativa no es recomendable ya que podrías pasar horas esperando y no alcanzar a comprar. Se agotan rápido.

Boletos a Machu Picchu volverán a venderse a partir del 19 de agosto. (Andina)

- Circuitos: A comparación de años anteriores, ahora Machu Picchu tiene circuitos y solo algunos te permiten subir hasta la parte alta para tener la clásica fotografía con el fondo de la montaña en todo su esplendor. Si deseas ese ingreso debes elegir ‘Llaqta de Machu Picchu’ o Montaña de Machu Picchu con montaña 3, porque te permite subir a la casa del guardián.

- Horarios: Hay zonas de Machu Picchu que se aperturan por horas y permite un ingreso limitado de turistas. Estas son: Intihuatana (6:00 a 10:00 horas), el Templo del Cóndor (10:00 a 13:00 horas).

El mejor horario para recorrer todas las zonas de esta hermosa ciudadela inca es entre 7:00 y 8:00 de la mañana y para ello deberás quedarte una noche en el pueblo de Aguas Calientes que cuenta con hoteles de todo precio.

