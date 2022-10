Guía de viaje a Machu Picchu: entradas, trenes y todo lo que debes saber

Machu Picchu, la ciudadela Inca visitada por millones de turistas nacionales y extranjeros cada año

En los últimos meses miles de turistas, peruanos y extranjeros, se han visto afectados por la falta de boletos para ingresar a Machu Picchu. El caos se apoderó de la ciudad imperial y lo que prometía ser un viaje de ensueño, se convirtió en una de las peores pesadillas que ningún turista quisiera vivir. Por ello, antes de emprender su viaje a la famosa ciudadela Inca debe tomar en cuenta las recomendaciones que expertos en turismo, viajeros y autoridades hacen para llegar a cumplir el sueño de conocer esta maravilla del mundo.

Para lograr un viaje al Cusco y a Machu Picchu satisfactorio y lleno de emociones debes tener en cuenta las disposiciones dadas por el Ministerio de Cultura:

- Disponibilidad: Solo son 4 mil espacios disponibles por día y se recomienda reservar y comprar el boleto vía la web machupicchu.gob.pe o con la agencia de viajes que contrates para el tour que realizarás para todo tu viaje.

Si no encuentras boletos para la fecha que deseas, la última opción es arriesgarte y llegar hasta Aguas Calientes y optar por uno de los mil boletos adicionales que vende diariamente el Ministerio de Cultura, pero esta alternativa no es recomendable ya que podrías pasar horas esperando y no alcanzar a comprar. Se agotan rápido.

- Circuitos: A comparación de años anteriores, ahora Machu Picchu tiene circuitos y solo algunos te permiten subir hasta la parte alta para tener la clásica fotografía con el fondo de la montaña en todo su esplendor. Si deseas ese ingreso debes elegir ‘Llaqta de Machu Picchu’ o Montaña de Machu Picchu con montaña 3, porque te permite subir a la casa del guardián.

- Horarios: Hay zonas de Machu Picchu que se aperturan por horas y permite un ingreso limitado de turistas. Estas son: Intihuatana (6:00 a 10:00 horas), el Templo del Cóndor (10:00 a 13:00 horas).

El mejor horario para recorrer todas las zonas de esta hermosa ciudadela inca es entre 7:00 y 8:00 de la mañana y para ello deberás quedarte una noche en el pueblo de Aguas Calientes que cuenta con hoteles de todo precio.

Machu Picchu, la ciudadela estrella de todos los tours en el Perú

Tomar en cuenta que todo el recorrido de Machu Picchu es de un solo sentido y no puedes volver por el mismo camino, por lo que se recomienda tomarse fotos en cada lugar del complejo arqueológico.

- Baños: Dentro de la ciudadela no hay servicios higiénicos, estos se encuentran fuera del complejo. Se recomienda ir antes de ingresar y durante el recorrido dosificar la ingesta de agua para que no tengas la necesidad de ir a uno. De ser así, tendrás que salir y no volverás a ingresar.

Viaje al Cusco

Para conocer el Cusco debes saber que no existe un vuelo directo desde el país donde te encuentres a la Ciudad Imperial. Primero deberás llegar a Lima y luego hacer conexión con los vuelos locales. Por ello es necesario e importante fijarse en las diferencias horarias y las horas de espera que tendrás entre tu vuelo de arribo al Perú y tu viaje al Cusco.

Las aerolíneas en Perú tienen programados decenas de vuelos al Cusco desde las 5 de la mañana (hora peruana) hasta las 21:00 horas. Si tu viaje es con conexión inmediata, toma en cuenta que el tiempo de espera no sea tan corto, pues siempre existe demora en Migraciones y las puertas de embarque pueden estar lejos al lugar donde te encuentres.

Para el día de tu viaje recuerda que ya no es necesario llenar previamente la Declaración Jurada de Salud (https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/), pero debes contar con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que viajan al Perú con fines de turismo, pueden ingresar al territorio nacional portando únicamente su documento o cédula nacional de identidad (en caso de menores de edad colombianos, pueden portar su tarjeta de identidad).

Los ciudadanos de Venezuela precisan de contar con algún tipo de visado para poder ingresar al Perú, salvo que cuenten con residencia permanente en algún país miembro de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia o México).

Tren a Machu Picchu

Son miles de personas que diariamente buscan llegar a Machu Picchu y aquí también es importante tomar en cuenta algunas consideraciones:

- Comprar con anticipación: Existen dos empresas de tren que pueden llevarte hasta el distrito de Aguas Calientes o Machu Picchu Pueblo: Perú Rail e Inka Rail, en ambas puedes adquirir lo boletos de tren vía web y así tener la tranquilidad de llegar a Ollantaytambo y solo esperar a que llegue tu tren para abordarlo.

Existen varias tarifas que se acomodan de acuerdo a tu economía, pero al momento de comprar los boletos previamente se debe tener los boletos de ingreso a Machu Picchu, de lo contrario podría ocurrir que se tienen los tickets de tren, pero no hay cupo para ese día a la ciudadela inca.

Inka Rail, una de las empresas de tren a Machu Picchu

Para este tipo de servicio hay agencias de viaje que también se encargan de la compra, pero es necesario que el turista siempre esté enterado de todo el procedimiento para evitar alguna estafa. Además siempre pedir a la agencia que les remita a sus correos electrónicos los boletos digitales comprados y corroborar a través de la misma web.

Si tienes nacionalidad peruana o cuentas con DNI peruano, puedes acceder al tren local, cuyo costo de ida y vuelta puedes costar menos de 10 dólares, pero es necesario que sepas que los boletos a este servicio son los que se agotan más rápido, sobre todo en festividades o feriados en el Perú, ya que en estas fechas los cusqueños pueden tener entrada libre a la Llaqta de Machu Picchu.

Agencias de viaje

Si desde el país donde resides decides contratar los servicios de una agencia de turismo, puedes chequear las empresas recomendadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (haciendo click aquí) o tomar en cuenta estas pautas:

- El Mincetur publicó una resolución que obliga a las agencias de viajes del país a exhibir un distintivo que las identifica como empresas debidamente habilitadas para prestar servicios turísticos

-Este logo permite que los usuarios puedan identificar qué empresa está en condiciones formales de comercializar y de prestar servicios turísticos de manera legal. Por eso, deberán utilizarlo en sus establecimientos, sus páginas web e incluso en sus redes sociales.

- Puedes visitar la página web ytuqueplanes.com para poder acceder a paquetes promocionales, recomendaciones y una guía de viaje por días a Cusco y otros mágicos lugares turísticos que tiene el Perú

- Si haces tu búsqueda por redes sociales debes tener mucho cuidado, pues muchos puedes ser estafadores.

- Se recomienda también

Turistas disfrutan de toda la variedad de tejidos y artesanías en el Cusco (@_josmellmc)

Entradas a Machu Picchu

En total existen cinco tipos de entradas Machu Picchu diferentes. La más usada por los visitantes es el boleto ‘Machupicchu Solo’. Las personas que buscan agregar una dosis de adrenalina a su viaje pueden elegir las entradas ‘Machupicchu + Huayna Picchu’, ‘Machupicchu + Montaña’ o la entrada ‘Machupicchu + Huchuy Picchu’.

Recientemente se creó la entrada ‘Machupicchu + Puente Inca’, que incluye la visita clásica a la ciudadela así como al famoso Puente Inca. Todas las entradas ofrecen el recorrido por el sitio arqueológico inca y sus paisajes maravillosos. ¡Elige el ticket que más te conviene y disfruta de la maravilla del mundo!

Turistas a punto de ingresar a Machu Picchu

Entrada Machu Picchu Solo

(Circuito 1, 2, 3 ó 4)

¿Qué incluye?

1. Visita a Machu Picchu.

2. Clásica foto postal de Machu Picchu.

3. Caminata al Intipunku (Cerrado temporalmente).

Horarios de ingreso

Horario 1: ingreso a Machupicchu de 6 a 7 am, de 7 a 8 am y de 8 a 9 am. Horario 2: ingreso a Machupicchu de 9 a 10 am, de 10 a 11 am y de 11 a 12 am. Horario 3: ingreso a Machupicchu de 12 a 1 pm, de 1 a 2 pm y de 2 a 3 pm.

- Visita de 4 horas aproximadamente

- Disponibilidad para 3 mil personas al día en promedio.

- Compra con semanas de anticipación (recomendado).

- Boleto habilitado para todas las edades.

Entrada Machu Picchu + Huayna Picchu

(Circuito 4)

¿Qué incluye?

1. Visita a Machu Picchu.

2. Visita a Huayna Picchu.

3. Visita al Templo de la Luna (opcional).

Horarios de ingreso

Horario 1: ingreso a Machupicchu de 6 a 7 am / a Huaynapicchu de 7 a 8 am. Horario 2: ingreso a Machupicchu de 7 a 8 am. / a Huaynapicchu de 8 a 9 am. Horario 3: ingreso a Machupicchu de 8 a 9 am / a Huaynapicchu de 9 a 10 am. Horario 4: ingreso a Machupicchu de 9 a 10 am / a Huaynapicchu de 10 a 11 am.

- Visita de 6 horas aproximadamente.

- Compra con meses de anticipación (recomendado).

- Boleto habilitado para personas mayores de 12 años.

Entrada Machu Picchu + Montaña

(Circuito 3)

¿Qué incluye?

1. Visita a Machu Picchu.

2. Visita a montaña Machu Picchu.

3. La vista más panorámica a Machu Picchu.

Horarios de ingreso

Horario 1: ingreso a Machupicchu de 6 a 7 am / a la montaña de 7 a 8 am. Horario 2: ingreso a Machupicchu de 7 a 8 am / a la montaña de 9 a 10 am.}

- Visita de 7 horas aproximadamente

- Disponibilidad para 400 personas al día en promedio.

- Compra con semanas de anticipación (recomendado).

- Permite un reingreso a Machu Pichu

- Boleto habilitado para todas las edades.

Entrada Machu Picchu + Huchuy Picchu

(Circuito 4)

¿Qué incluye?

1. Visita a Machu Picchu.

2. Visita a la montaña Huchuy Picchu.

3. Paisaje panorámico en Machu Picchu.

Horarios de ingreso

Horario 1: ingreso a Machupicchu de 6 a 7 am, de 7 a 8 am y de 8 a 9 am. / a Huchuypicchu de 7 a 8 am, de 8 a 9 am y de 9 a 10 am. Horario 2: ingreso a Machupicchu de 9 a 10 am, de 10 a 11 am y de 11 a 12 am. / a Huchuypicchu de 10 a 11 am, de 11 a 12 am y de 12 a 1 pm. Horario 3: ingreso a Machupicchu de 12 a 1 pm y de 1 a 2 pm. / a Huchuypicchu de 1 a 2 pm y de 2 a 3 pm.

- Visita de 5 horas aproximadamente.

- Ruta nueva habilitada por el Ministerio de Cultura del Perú.

Entrada Machu Picchu + Puente inca

Circuito 1 ó 2

¿Qué incluye?

1. Visita a Machu Picchu.

2. Clásica foto postal de Machu Picchu.

3. Caminata al Puente Inca.

Horarios de ingreso

Horario 1: ingreso a Machupicchu de 6 a 7 am, de 7 a 8 am y de 8 a 9 am. / a Puente Inca de 7 a 8 am, de 8 a 9 am y de 9 a 10 am. Horario 2: ingreso a Machupicchu de 9 a 10 am, de 10 a 11 am y de 11 a 12 am. / a Puente Inca de 10 a 11 am, de 11 a 12 am y de 12 a 1 pm. Horario 3: ingreso a Machupicchu de 12 a 1 pm y de 1 a 2 pm. / a Puente Inca de 1 a 2 pm y de 2 a 3 pm.

- Visita de 4 horas aproximadamente

- Ruta nueva habilitada por el Ministerio de Cultura del Perú.

Costo de entradas a Machu Picchu para turistas nacionales, extranjeros y de la comunidad

CIRCUITOS

Circuito 1 – Visita el área nuclear de Machupicchu. Incluye la clásica foto postal. Visita: la Plaza Principal, el Templo de las 3 Ventanas, el Templo del Sol, el Templo del Cóndor, los Espejos de Agua, los colcas, la zona agrícola y las fuentes de agua.

Circuito 2 – Visita la mayoría de construcciones. Incluye la clásica foto postal. Visita: la Plaza Principal, el Templo de las 3 Ventanas, el Templo del Sol, el Intihuatana, el Templo del Cóndor, la Roca Sagrada y los Espejos de Agua, los colcas, la zona agrícola y las fuentes de agua.

Circuito 3 – Visita la zona religiosa de Machu Picchu. No incluye la clásica foto postal. Visita: los colcas, la zona agrícola, las fuentes de agua, la Casa del Inka, el Templo del Sol y los Espejos de Agua.

Circuito 4 – Visita la zona baja de Machu Picchu. No incluye la clásica foto postal. Visita: los colcas, la zona agrícola, las fuentes de agua, la Casa del Inka, el Templo del Sol, los Espejos de Agua, la Roca Sagrada y el Templo del Cóndor.

