Huayna Picchu: ¿Cómo llegar a este destino turístico y cuál es el costo?

Cusco cuenta con varios destinos turísticos, pero de todos los lugares el más famoso y visitado por los turistas es Machu Picchu. Sin embargo, dentro de la misma ciudadela se impone otra montaña considerada sagrada por los incas y es el Huayna Picchu

Llegar a este sitio ubicado a 2,700 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) puede significar un gran esfuerzo físico, pero la vista que obtendrás al escalar dicho lugar es de otro mundo e irremplazable.

HUAYNA PICCHU: RUTA, COSTO Y HORARIO

El nombre de Huayna Picchu está en quechua y traducido al castellano significa “Montaña joven o nueva”, y es aquella que sale como complemento en todas las fotografías que se toman de Machu Picchu. Está exactamente al lado norte de la Ciudadela de Machu Picchu.

Para llegar a este punto los turistas deben de subir una escalera empinada, durante el trayecto también podrán realizar una parada para conocer y apreciar el Templo de la Luna que es una construcción inca hecha de piedra.

Ingresar a Huayna Picchu requiere de planificación, es por eso que los interesados en conocer esta maravilla deben de sacar con anticipación su boleto de ingreso a través de la página web de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El costo de ingreso para adultos es de 64 soles y para estudiantes de educación superior universitaria y/o técnica es de 32 soles.

Es preciso mencionar que el boleto forma parte de la entrada a la ciudadela de Machu Picchu en el Circuito 4.

Toda persona que desee ir a Huayna Picchu debe de saber que solo se permite el ingreso de 200 personas por día, las cuales pueden ser divididas en cuatro grupos de 50.

Los horarios son los siguientes: El primer grupo entra desde las 6 a.m. hasta las 7 a.m. El segundo grupo ingresa a Machu Picchu a partir de las 8 a.m. hasta las 9 a.m.

En el caso del tercer grupo, su ingreso ingresa a Machu Picchu inicia desde las 10 a.m. hasta las 11 a.m.

Por último, el cuarto grupo ingresa a la ciudadela inca desde las 12 p.m. hasta la 1 p.m.

ÉPOCA PARA VISITAR HUAYNA PICCHU

La fecha más adecuada para visitar la montaña es entre abril y octubre. En los meses mencionados la sierra y selva peruana tienen la temporada más seca del año, eso significa los días soleados estarán presentes. Si eres de los que busca retratar una foto única, toma en cuenta esta temporada.

Si por algún motivo no puedes ir en estos meses y vas en la época de lluvias, es decir, entre noviembre y marzo, también cuentas con una ventaja y es que la ciudadela se encuentra más vacía, además el paisaje verde es mucho más frondoso y la aparición de arcoíris es más frecuente.

ACCESORIOS BÁSICOS

Toma en cuenta que la ruta requiere esfuerzo físico y es por esa razón que existen ciertos accesorios básicos que no pueden faltar en tu visita a Huayna Picchu y son los siguientes:

- Agua embotellada, bloqueador solar, calzado de caminata o zapatillas cómodas con planta gruesa, lentes de sol, repelente, ropa ligera y cómoda.

- Puedes llevar una cámara profesional o la cámara de tu celular para realizar tomas del lugar.

Recuerda que subir a los muros o apoyarte en ellos no es posible, ya que estos pueden terminar dañando las rocas y piedras que llevan cientos de años.

