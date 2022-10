Leslie Shaw y la exorbitante cifra de dinero que gastó por los tatuajes que luce en su piel

Leslie Shaw y la exorbitante cifra de dinero que gastó por los tatuajes que luce en su brazo | ATV

Leslie Shaw se presentó en el set de ‘Magaly TV, La Firme’ para hablar sobre su reciente compromiso con ‘El Prefe’, su novio reguetonero 13 años menor que ella. Durante la conversación, la cantante nacional recordó su anterior relación con el tatuador Stefano Alcántara, a quien recuerda con profundo agradecimiento porque la tatuó gratis en su momento.

“Me tatuó, estos son mis tatuajes lindos, me habré ahorrado 6 mil dólares”, señaló la intérprete de la ‘Faldita’ mostrando los diseños que lleva en su brazo izquierdo. En tanto, la ‘Urraca’ vio con asombro a Shaw al darse cuenta lo mucho que habría gastado si no hubiera estado con su ex. “Es que así cobran, Magaly. Por este (el de su cuello), me habré ahorrado unos 1500 dólares”, agregó.

Según reveló Leslie, ella gastó más de 15 mil dólares por todos los tatuajes que lleva en su brazo izquierdo. “Yo me los hice en Nueva York”, precisó. Los dibujos en su piel son más costosos que los convencionales porque llevan color y cuentan con pequeños detalles que solo un experto podría realizar.

Cabe resaltar que Leslie Shaw también cuenta con tatuajes en ambas manos, en el muslo derecho y en parte del antebrazo derecho. El último tatuaje se lo realizó a inicios de octubre y llamó la atención de sus fans porque es un diseño inspirado en Sailor Moon, popular anime de los noventa.

Leslie Shaw lleva gran parte de su brazo izquierdo lleno de tatuajes. (Instagram)

¿Por qué terminó con Stefano Alcántara?

En el 2020, Leslie Shaw entonó la letra de su canción ‘Estoy soltera’ para anunciar que su romance con el tatuador Stefano Alcántara había llegado a su fin. No dio las razones de su decisión en su momento, pero en el programa de Magaly Medina indicó que terminó sus anteriores relaciones porque no tenía química con sus exparejas.

“Yo he salido con muchos chicos que son inmaduros, teniendo más de 40 años. Con las justas he durado seis meses (con mis ex). Con él (Stefano Alcántara) duré seis meses, no conectaba con nadie. Él es chévere, pero… no pues”, explicó la cantante nacional.

Leslie Shaw mantuvo un romance con Stefano Alcántara, el tatuador oficial de Maluma. (Instagram)

Un romance formal con ‘El Prefe’

Cuando Leslie Shaw inició su relación amorosa con ‘El Prefe’, muchos pensaban que no duraría mucho debido a la diferencia de edad de 13 años. Mientras que la cantante tiene 33 años, el reguetonero tiene 20 años. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que se enamoren a más no poder. La pareja anunció su compromiso en octubre de este año.

Mediante sus redes sociales, el joven artista cubano mostró imágenes de la pedida de mano. “She said yes (Dijo que sí). Te amo”, “Mi compañera de vida, no puedo estar más feliz”, “Te amo”, escribió en cada una de las tiernas publicaciones. En las instantáneas, se puede ver a Leslie Shaw luciendo su anillo con una gran sonrisa en el rostro.

Leslie Shaw y 'El Prefe', cantante cubano de 20 años, se unirán en matrimonio.

