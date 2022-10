Leslie Shaw revela la razón por la que no puede ir a discotecas de Estados Unidos con su novio

Leslie Shaw no puede ir a discotecas con su novio. (Instagram)

Leslie Shaw se encuentra en el Perú, por lo que el programa ‘Amor y Fuego’ la invitó a sus instalaciones. Durante la conversación que tuvo la cantante con los conductores del programa, ella se animó a hablar sobre su relación sentimental con el joven artista ‘El Prefe’.

Ella señaló que lleva una relación de un año y seis meses al lado de su actual pareja, aunque confesó que en un primer momento no quería estar con él, pues la diferencia de edad que hay entre ellos es bastante notoria, pues se llevan un total de 13 años.

Asimismo, ‘El Preve’ se enlazó en vivo con ‘Amor y Fuego’ para darle una sorpresa a Leslie Shaw y también contar detalles de la relación sentimental que tienen. “Nos entendemos perfecto, tenemos dos hijos que son nuestros perritos”, dijo.

Rodrigo González, al enterarse el tiempo que tenían juntos, no pudo evitar comparar las relaciones pasada de la artista, indicando que no había durado tanto tiempo con sus exparejas pese a que tenían casi la misma edad.

Estoy feliz, realizando todos mis sueños en mi carrera y él me comprende, es divertido, somos artistas los dos, creo que eso influye bastante. Estamos todo el día juntos pero respetamos nuestro espacio de trabajo”, indicó.

Asimismo, la expareja de Mario Hart señaló que en un primer momento ella lo rechazó varias veces debido a la diferencia de edad, hasta que un día decidió aceptar la propuesta que le hizo y empezaron a salir.

De otro lado, Leslie Shaw no descartó casarse con su pareja en un futuro, aunque señaló que no desea convertirse en madre. “Mamá no quiero ser, creo que no podría, es una responsabilidad muy grande, a mí me encanta mi libertad, viajar, no pedirle permiso a nadie. Veo a mis amigos sufriendo, aparte con tantas enfermedades que hay”, dijo.

Fue en ese momento que ‘El Prefe’ comentó que tampoco tenía pensado en convertirse en padre en estos momento debido a que acababa de cumplir 20 años, lo que generó la reacción de Gigi Mitre, quien señaló que debido a que ellos vivían en Estados Unidos, no podían ir juntos a una discoteca.

Leslie Shaw se compró su primer carro a los 16 años gracias a su trabajo como modelo y anfitriona. (Foto: Captura de Youtube)

¿Por qué no pueden ir a una discoteca juntos?

“Ni siquiera pueden ir juntos a una discoteca en los Estados Unidos”, dijo la conductora de televisión, recalcando que a diferencia de Perú, en EE. UU. a partir de los 21 años los jóvenes recién pueden comprar bebidas alcohólicas y entrar a establecimientos nocturnos.

“Solo vamos a la fiesta Bresh porque yo soy amiga de los organizadores, pero a las demás no, yo voy sola. Pero hacemos fiesta en la casa, no hay necesidad de salir, vamos a eventos, cocteles... no puede comprar trago pero él no toma, no tomamos tampoco”, comentó Leslie Shaw.

