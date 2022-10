“La cerveza no se pone difícil ni celosa”: clausuran y multan al bar Rincón Cervecero por usar frases misóginas

La Municipalidad de Lima (MML) clausuró y multó este miércoles al bar restaurante Rincón Cervecero, ubicado en el jirón de la Unión, luego de constatar actos discriminatorios denunciados por sus clientes, quienes evidenciaron en redes sociales que los envases donde se servían las bebidas alcohólicas contenían frases misóginas.

Personal de la Gerencia de Fiscalización y Control de la comuna verificó que los recipientes en forma de bota eran utilizados como vasos y tenían impresos hasta ocho mensajes ofensivos contra la mujer.

Algunas líneas dicen: “La cerveza no tiene madre”, “La cerveza no se sube de peso”, “La cerveza no se pone difícil cuando la quieres tomar”, “La cerveza no se pone celosa cuando agarras otra cerveza” y “La cerveza no te critica cuando estás manejando”.

También se leen frases ofensivas como: “La cerveza nunca te discute y siempre te escucha”, “Si cambias de cerveza no tienes que pasarle una pensión”.

Por esta razón el establecimiento recibió una penalidad de 4.600 soles. Sin embargo, tras una inspección sanitaria, el personal del municipio halló deficiencias en la manipulación y conservación de alimentos para el consumo humano, por lo que se le impuso otra sanción de S/ 9.200, según un comunicado.

“La Municipalidad de Lima reitera su enérgico rechazo al uso de estos mensajes, a través de los cuales se incurren en actos discriminatorios que atentan contra la mujer. Pedimos a los negocios a no infringir las normas municipales a fin de evitar las sanciones correspondientes”, indicó la MML.

Réplica y disculpas

Tras el cierre y la sanción, Rincón Cervecero respondió a través de su cuenta de Twitter al reclamo presentado por una clienta, quien mostró en una imagen la mencionada bota con mensajes misóginos. El establecimiento pidió disculpas al público y anunció que retirará ese menaje.

“Lamentamos lo sucedido. A lo largo de 24 años siempre hemos valorado y respetado a las mujeres, los tiempos cambian y desde luego lo que hace mucho tiempo pudo ser una broma, ahora no lo es”, indicó el establecimiento.

“Reafirmamos nuestro compromiso que siempre será el de valorar a todas y cada una de ustedes. Nuestro alto porcentaje de visitas de grupos de mujeres en nuestro local lo ratifica, jamás permitiríamos la violencia o desvaloración de las mismas. Reiteramos nuestra disculpa por lo sucedido”, finalizó el local.

Cultura machista

Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que asumir la cultura machista es el mayor problema de las mujeres peruanas sobre un asunto “estructural” como la igualdad.

“Hay que comprender que el feminicidio no es que un hombre mata. Mata el sistema machista, patriarcal, la estructura que hizo común en los hogares que el niño tenga privilegios sobre las niñas”, expresó la política respecto al machismo endémico en Perú.

