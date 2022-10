En 10 días el Congreso decidirá si procede denuncia constitucional contra Pedro Castillo

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente de Perú, Pedro Castillo, pronuncia un discurso a la nación en el Congreso, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2022. Víctor Vásquez/Congreso de Perú/Distribuido vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, sostuvo que este viernes darán cuenta de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo, donde lo acusa de dos graves delitos que se suman a las otras siete investigaciones que el Ministerio Público aún mantiene en curso.

Camones manifestó que en un plazo de diez días hábiles se determinaría si procede o no la denuncia de Benavides y evitó mencionar si el Parlamento estaría cometiendo o no una infracción constitucional al aceptar esta denuncia a la Fiscal de la Nación a pesar de que los delitos que se le imputan al presidente, por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, no están tipificados en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

El procedimiento, de acuerdo a las declaraciones de Lady Camones, será la de revisión al detalle del documento en el que se menciona los casos Puente Tarata III y Petroperú.

Lady Camones anuncia que el viernes se verá denuncia constitucional contra Pedro Castillo | TV Perú

Además en la denuncia de la Fiscal de la Nación considera a Pedro Castillo como jefe de una organización criminal, con sus brazos políticos conocidos como ‘Los Niños’ en el Congreso, con un gabinete en la sombra.

También se menciona que Castillo habría recibido 2 millones de soles de parte de Karelim López, a través de su secretario general Bruno Pacheco, por el caso Petroperú.

Trascendió que un colaborador eficaz dijo que en diciembre de 2021 el presidente ordenó a Beder Camacho a desaparecer toda información que lo vinculara con el empresario Samir Abudayeh, que ganó una buena pro con el Estado por 74 millones de dólares.

Suspensión o vacancia

De otro lado, la oposición en el Parlamento peruano ha manifestado que en dos semanas podría ejecutarse la suspensión del presidente o pedir una nueva vacancia presidencial, pese a que no cuentan con los votos suficientes.

“El presidente está inmerso en un proceso judicial que es causal de suspensión. Incovo y apelo al artículo 114 de la Constitución, que es bastante claro y habla de la suspención de funciones”, dijo el congresista Diego Bazán de Avanza País.

En tanto, Edgar Málaga sostiene que hoy se iniciará en el Palacio Legislativo la recolección de firmas para la tercerra moción de vacancia contra Castillo Terrones.

“Hoy aprovechando que tenemos pleno vamos a empezar a recoger las firmas y luego de eso iremos a conversar uno a uno con los colegas para ver el tema de los votos”, afirmó.

Agregó que en la moción no solo han agregado un cuarto argumento, sino que esta le hace “más sólida y consistente”.

Acción de amparo

La guerra legal iniciada por Pedro Castillo y sus abogados contra todas las investigaciones y posibles demandas en su contra sigue adelante y esta vez el Jefe de Estado presentó una demanda de acción de amparo contra el Congreso.

En el documento, Castillo pide que se declare nulidad de todo lo actuado en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Además

Además, pide se declare nulo la tercera moción de vacancia promovida por varios congresistas y también la acusación constiticional por la comisión del presunto delito de traición a la patria.

El mandatario solicita que el Parlamento se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en su contra y en su calidad de presidente constitucional de la República.

SEGUIR LEYENDO