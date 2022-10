Génessis Alarcón se pronunció luego conocerse condena a Andy Polo por caso de violencia familiar | ATV / Magaly TV La Firme

La justicia estadounidense sentenció al futbolista Andy Polo al pago de 600 mil dólares a favor de Génessis Alarcón, madre de sus hijos. En febrero de este año, la mujer apareció en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ para denunciar que su expareja la maltrataba física y psicológicamente, de haberla abandonado y de haberle sido infiel en reiteradas oportunidades.

En aquel entonces, la mujer de 27 años relató un episodio de violencia que sufrió a manos del deportista, ocurrido en mayo de 2021. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”, declaró. Además, difundió un audio de la tensa discusión verbal que, según dijo, acabó en golpes.

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, revela audios de los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolsita. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

En su defensa, Andy Polo desmintió haberla abandonado a su suerte y aseguró que estaba separado de Alarcón desde hace 3 años. Negó también las acusaciones de maltrato físico. “Las denuncias obedecen a una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60% de los ingresos que percibo como jugador de fútbol en los Estados Unidos de América”, dijo en un comunicado oficial.

Luego de ocho meses de conflicto legal, este último martes 11 de octubre Magaly Medina informó que el deportista fue declarado culpable por el delito de violencia familiar. “Una corte de los Estados Unidos lo acaba de sentenciar por agredir a la madre de sus hijos, causarle daño físico y emocional. La justicia americana le ha dicho que es un maltratador con esta sentencia”, expresó indignada.

¿Qué dijo Génessis Alarcón?

El programa de Magaly Medina se comunicó con la exesposa de Andy Polo para conocer su sentir luego que la justicia estadounidense le diera la razón después de tantos meses de lucha.

“Yo estoy muy tranquila porque la verdad yo nunca mentí. Yo siempre dije la verdad y la justicia salió a mi favor”, aseguró mediante una llamada telefónica con el programa de espectáculos.

Actualmente, la expareja de Andy Polo se encuentra viviendo en un departamento alquilado por Josetty y Gennesis Hurtado. Las hijas de Andrés Hurtado realizaron la noble acción para que Alarcón no tuviera que preocuparse por temas económicos mientras solucionaba sus problemas legales con el exjugador del Portland Timbers.

Expareja de Andy Polo rompió su silencio.

