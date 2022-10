Sopa de trigo: la historia de uno de los platos más típicos de la sierra central del Perú

(Como cocinar)

No es un secreto para nadie que peruano que se respeta es sopero por antonomasia. No hay lugar en este suelo, ni en el norte ni en el sur, que no tenga una sopa característica que sea la más representativa de su zona.

Más aun en estos tiempos en los que el frío parece no querer irse y un buen plato de esta delicia cae bien a toda hora del día.

Uno de esos patrimonios gastronómicos con los que contamos es la nutritiva y riquísima sopa de trigo.

Este potaje, también conocido como ‘patachi’, si bien se ha convertido en un plato emblema de la región Junín (más específicamente en Huancayo) no es exclusivo del Perú.

Ocurre que el trigo es un producto que también se encuentra en otros países que, de igual manera, tienen su propia versión de este plato como México y Bolivia.

(Cocina rápida y fácil)

Este cereal tiene una gran historia con los antiguos peruanos, pues estos olían consumirlo en abundancia ya que de ahí obtenían la energía necesaria para cumplir a cabalidad con las obligaciones del día a día.

Pero ya en tiempos modernos, y gracias al uso de la tecnología, se ha descubierto que el trigo es portador de vitamina E, Zinc y minerales como Selenio. Justamente estos son de gran ayuda para mantener la piel protegida de los rayos ultravioleta, mantenerla suave y actúan como un antienvejecimiento natural.

Así se prepara la sopa de trigo

Ahora vamos a descubrir cómo se preparar una rica sopa de trigo al más puro estilo peruano

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos

Cantidad de comensales: 6 porciones

Ingredientes

350 g Trigo

200 g Zapallo

400 g Carne de res

3 Papas blancas

1 Zanahoria

2 tallos de Apio

1 Choclo

1 tallo de Poro

200 g Habas

100 g Alverjita

Sal

(Comidas peruanas)

Preparación:

· Pon a hervir tres litros de agua en una olla.

· Agrega la carne de res en trozos, también el trigo y lo dejas cocinando 45 minutos.

· Aprovecha este tiempo para picar las verdura

· De igual manera pica las papas, cada una en tres partes, las pones en agua y reservamos.

· Pelas las zanahorias y las cortas en juliana. Reservas.

· Ahora es el turno del zapallo para cortarlas en juliana pero más gruesas. Reservas

· Al apio lo cortas al estilo brunoise (en trozos pequeños) y reservas

· Lo mismo que acabas de hacer con el apio, lo haces con el poro. Reservas.

· Corta el choclo en tres rodajas y reservas.

· Luego pelas las habas y le quitas la cáscara interna. Esto evitará que la sopa tome un color oscuro. Reservas.

· Pelas las arverjitas y también las reservas.

· Pasados los primeros 45 minutos, ahora lo que corresponde es echar todas las verduras picas a la olla. Con excepción de las papas y las alverjitas. Dejas cocinar todo por 18 minutos más.

· Recién terminado el tiempo agregas las papas y las alverjitas

· En este punto vas a echar sal al gusto y dejas cocinar por otros 12 minutos.

· Por último le echas un poco de orégano molido y te quedará listo para servir.

· ¡Al ataque!

(Freepik)

Algunos secretos

· Si eres de los que le gusta más espesor, le puedes agregar más zapallo u optar por la papa amarilla cortada en pequeños pedazos para que desaparezca con el hervor y le aporte color y el deseado espesor.

· Si no consumes carne, o no la encuentras, la puedes sustituir con seis piezas de pollo.

SEGUIR LEYENDO