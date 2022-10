Sedapal responde a Rafael López Aliaga tras declaraciones sobre calidad del agua

Rafael López Aliaga cuestionó el origen del agua brindada a los limeños.

El acceso al agua en las zonas más alejadas de la capital fue uno de los temas más recurrentes durante la campaña de Rafael López Aliaga. El representante de Renovación Popular no solo lamentó que para varios ciudadanos sea complicado contar con agua, sino que también cuestionó su origen. Al respecto, Sedapal optó por responder a las declaraciones de la próxima autoridad edil.

Sedapal no dudó en señalar que lo dicho por López Aliaga es una afirmación errada. Estos recalcaron su equivocación al “afirmar que el agua que la empresa distribuye, de forma gratuita a los pobladores de zonas no administradas de Lima y Callao, sea no potable, verde o de acequia”. Cabe recordar que durante la campaña, el candidato de Renovación Popular cuestionó el trabajo de la empresa de distribución de agua en varias ocasiones.

Sedapal destacó que se ha puesto a prueba la calidad de agua que llega a los hogares limeños. Tras una prueba de cloración, turbiedad, PH y conductividad en el agua del surtidor, cisternas y en los pilones, se obtuvo que “en todos los casos el agua que ofrece la empresa está dentro de los parámetros de calidad fijados por el Ministerio de Salud”. Asimismo, informó sobre las recientes medidas en torno a distribución de agua.

“Hace varios meses Sedapal tomó la decisión de dotar de mecanismos GPS, a través de un software exclusivo, a los camiones cisterna, con el objetivo de monitorear las rutas que realiza, desde su punto de partida hasta su destino. De esta manera, se aseguraría que el líquido llegue a sus beneficiarios programados”, informó Sedapal sobre sus intentos de brindar agua a quienes más lo necesitan.

Con el fin de ilustrar al alcalde electo, Sedapal invitó a Rafael López Aliaga a que “pueda supervisar directamente los altos estándares de calidad del agua potable que reciben los pobladores”. Además, resaltaron que la empresa ha distribuido más de 12 mil 980 millones de litros de agua potable de forma gratuita a través de 1.298.000 viajes de camiones cisterna a diversas áreas alejadas de la capital.

Relación con el Ejecutivo

Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima, ha repetido en diversas ocasiones que no se reunirá con el presidente de la República, Pedro Castillo, durante los cuatro años de su mandato. Al respecto, la Confederación Nacimiento de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha respaldado la decisión del líder de Renovación Popular. Así lo ha dejado entender su presidente, el señor Oscar Caipo.

El representante de los empresarios indicó que resulta complicado reunirse con figuras cuestionadas como es el caso de Pedro Castillo. Sin embargo, recalcó que su mención no se refiere específicamente al presidente. Cairo señaló que si bien existe un trato con el Ejecutivo, este resulta ser cuidadoso cuando se mantiene contacto con figuras que se encuentran bajo escrutinio público.

“Para nosotros, el sector privado, nos reunimos puntualmente con ciertos ministerios pero si en algún ministerio nombran a alguien cuestionado, donde podemos exponernos a algún cuestionamiento que puede haber en temas de integridad, tenemos que ser muy cuidadosos”, dijo en conversación con Exitosa Noticias. Para revertir la postura de López, la Confiep hizo un llamado para que el Ejecutivo dé señales de transparencia.

Para Cairo, el gobierno de Pedro Castillo tampoco ha brindado muestra de seriedad e integridad. Sin embargo, espera que en un futuro cercano “estas cosas se empiecen a aclarar”, a fin de generar un clima de confianza que permita atraer más inversiones al país. Sobre Rafael López Aliaga, indicaron que a pesar de la negativa a mantener contacto con Castillo deberá entablar conversaciones con algunos de sus ministros.

“Felizmente quedan estamentos del Gobierno donde todavía tenemos personas con integridad y que conocen los temas, como es el MEF y el Banco Central de Reserva (BCR). Tenemos que defender esos espacios y ojalá, recuperarlos”, acotó Cairo. Hasta el momento se sabe que López Aliaga ha dejado abierta la posibilidad de entablar conversaciones con algunos ministros como el de Economía y Finanzas.

