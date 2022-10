¿Falleció Rafaela Picasso? Actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fueron vistos en un cementerio de Lima

Se filtran supuestas imágenes del velorio de Rafaela Picasso | TikTok/@paitoenriquez27

Los televidentes quedaron impactados con el episodio 77 de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Lo que debía ser la boda de ensueño de Rafaela y Pepe, terminó siendo una pesadilla para las familias Gonzales y Maldini. La hija de Francesca recibió un impacto de bala por parte de la ‘Mujer de negro’, la villana de la serie cuya identidad no se ha sido revelada todavía.

Sin embargo, muchos especulaban que el matrimonio acabaría en desgracia debido a unas imágenes que se filtraron en redes sociales desde hace días. En TikTok, un usuario aseguró haberse encontrado con la producción de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en un cementerio de la ciudad, donde se estaba filmando la escena de un velorio.

La cibernauta difundió fotos al lado de personajes como Joel Gonzales (Erick Elera), Cristóbal Montalván (Franco Pennano), Hiro (Paolo Goya) y Bruno Picasso (Luis Ángel Pinasco). También se puede apreciar, a lo lejos, imágenes de Teresita (Magdyel Ugaz), Peter (Adolfo Chuiman) y el padre Manuel (Fernando Bakovic).

Ahora, tras la emisión del capítulo 77, todo parece indicar que Rafaela Picasso (Bárbara Cayo) no habría sobrevivido al impacto de bala, por lo que sería ella la persona velada dentro del cajón. Hasta el momento, no se ha confirmado la muerte del personaje, pues lo último que se vio en TV fue que seguía con vida cuando fue auxiliada por Pepe Gonzales (David Almandoz).

Se filtraron supuestas imágenes del velorio de Rafaela Picasso en TikTok.

El regreso de Bárbara Cayo

La madre de Alessia Rovegno fue un personaje recurrente en las anteriores temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’. En esta novena entrega, la actriz volvió a aparecer en la vida de Pepe Gonzales para, finalmente, sellar su historia de amor, puesto se habían separado al no llegar a un acuerdo sobre la idea de tener un hijo juntos.

“La verdad que no sabía qué pasaría (su regreso a la serie), pero estoy demasiado feliz que se hayan acordado de mí. Me encanta que la gente se haya vuelto a enganchar con las historias. Me gustaría que regrese mi hermana Isabella Picasso (Karina Calmet) e Irma Maury (Doña Nelly). Tantos como ella murieron en la ficción, pero como es una ficción, todo puede suceder”, señaló en diálogo con El Popular.

La actual Miss Perú 2022 también se mostró feliz por el retorno de Bárbara Cayo, su madre, a la exitosa teleserie de América TV. “Estoy súper orgullosa, porque mi mamá ni me contó que había regresado y veo en la televisión una propaganda y yo dije: ‘Wao, está actuando súper bien’”, comentó Alessia durante una entrevista con el programa ‘Estás en todas’.

Rafaela Picasso (Bárbara Cayo) y Pepe Gonzales (David Almandoz) en la novena temporada de 'Al Fondo Hay Sitio'. (América TV)

¿Dónde ver la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Después de varios años de ausencia, ‘Al Fondo Hay Sitio’ volvió a la TV peruana este 2022 con una renovada temporada. Los fans de la teleserie más exitosa de la pantalla chica podrán disfrutar los episodios a través de América TV en los distintos operadores de cable.

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Visión Perú / Canal 4

- Best Cable / Canal 4

- Star Globalcom / Canal 13

- Cable Perú / Canal 4

Asimismo, puedes ver la novela temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ a través de la plataforma de América TV GO, la cual puedes descargar en Play Store o App Store, no tiene costo alguno. También puedes disfrutar de algunos extractos en el canal de Youtube oficial de la teleserie.

