Tony Succar compartió escenario con Alicia Keys, Jennifer López y más artistas internacionales | Instagram

Orgullo peruano. Tony Succar sorprendió a sus seguidores al aparecer en una velada musical que rindió homenaje al empresario JR Ridinger, en donde participaron grandes exponentes de la música actual. El percusionista nacional, ganador de dos Latin Grammy, se lució al lado de Alicia Keys, Alejandro Sanz, Jennifer López, entre otros artistas.

El evento, llamado ‘JR Ridinger Celebration Of Life’, se realizó en Miami el pasado sábado 8 de octubre. Tal y como lo pidió Loren, viuda del empresario, la reunión estuvo cargada de música y momentos especiales a fin de recordar con alegría a Ridinger, quien falleció a los 63 años a causa de una embolia pulmonar.

Es por ello que Alicia Keys deleitó a todos los presentes con éxitos como ‘Empire State of Mind’ y ‘Looking For Paradise’, siendo acompañada de Alejandro Sanz. Más adelante, cantó ‘No One’ al lado de Jennifer López. En todas estas presentaciones, el peruano Tonny Succar se encargó de la percusión con una sonrisa en el rostro.

Tony Succar junto a Alicia Keys y Alejandro Sanz.

“Una experiencia mega especial, no solo por poder compartir con leyendas a quienes he admirado toda mi vida: Alicia Keys y Alejandro Sanz; pero por ver la unión de tanta gente y su amor hacia JR Ridinger y su familia. Nunca lo pude conocer, pero su legado me ha inspirado mucho. Confirma una vez más que el amor, la generosidad y la humildad es lo que vale en la vida”, escribió Succar en su cuenta de Instagram.

“Leyendas que admiro desde siempre Alejandro Sanz y Alicia Keys, musicalidad y genialidad al maximo nivel. Qué honor de poder conocerlos y acompañarlos esta noche con el cajón en un evento muy especial”, agregó en otro post.

Tony Succar elogió el talento de Alicia Keys y Alejandro Sanz. (Instagram)

Cabe resaltar que al evento también asistieron Jamie Foxx, Ben Affleck, Kim Kardashian, Swizz Beatz, DJ Khaled, Fat Joe, Rohan Marley, Gloria y Emilio Estefan, Ja Rule, y más allegados del matrimonio conformado por Loren y JR Ridinger.

El mayor sueño de Tony Succar

En una reciente entrevista con Infobae, Tonny Succar refirió que una de sus grandes aspiraciones en la vida es “ser un ejemplo para los jóvenes en cuestiones musicales para que se inspiren a seguir este género que tanto amo como lo tropical, jazz y música peruana. Busco inspirar a personas para que sigan adelante con sus sueños”.

Recordemos que el exjurado de ‘La Voz Perú’ ganó en el 2019 dos Latin Grammy como Productor del año y Mejor álbum de salsa por el disco “Más de mí”, haciendo historia como el ganador más joven en haber ganado ambas categorías. Desde entonces, se ha vuelto un referente de la música peruana.

Este año, Succar volvió a ser nominado, pero esta vez en los Premios Grammy 2022 y por su disco “Live in Perú”. Compitió contra Rubén Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Aymée Nuviola y Gilberto Santa Rosa. La estatuilla al ‘Mejor álbum Latino’ se lo llevó Rubén Blades.

Tony Succar representó al Perú en una de las galas más importantes que reconoce lo mejor de la música.

