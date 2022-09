Mónica Cabrejos abriría su cuenta de OnlyFans: “Pensando en emprender”

Mónica Cabrejos abriría su cuenta de OnlyFans. (Instagram)

Mónica Cabrejos sigue trabajando en la televisión y la par continúa con sus unipersonales en el teatro. Sin embargo, la conductora habría tomado una nueva decisión para tener un ingreso más y se trataría de la plataforma para adultos OnlyFans.

Como es su propia personalidad, Mónica se muestra como un alma libre, es escritora y, como ella misma se define, feminista. Desde siempre se ha mostrado como una bomba sexy, pero todo parece indicar que quiere seguir explotando esta faceta de su vida.

Es así que, este sábado 10 de setiembre, hizo una curiosa publicación en su cuenta de Instagram. La comunicadora dejó abierta la posibilidad de incursionar en esta famosa plataforma para adultos y sus seguidores reaccionaron de inmediato.

“Quién más está pensando en emprender”, escribió en un post junto a una fotografía de una computadora con el logo de OnlyFans y un celular listo para grabar.

Diversos usuarios dejaron sus comentarios. “Se armó”, “Los ingresos son seductores”, “Por fin”, “Contigo es cosa seria”, “Ya es hora”, “Hasta que al fin te decidiste”, “Estamos esperando”, “Te apoyamos”, escribieron algunos de sus seguidores, pero Mónica Cabrejos terminó limitando los comentarios.

¿A qué se dedica Mónica Cabrejos?

Mónica Cabrejos se desempeña como conductora del programa sabatino ‘Al Sexto Día’, además tiene funciones de teatro con su unipersonal ‘Soltera y liberada’. Sin embargo,en sus redes sociales también promociona algunos productos. Pero, lo que más destaca son los memes con los que divierte a la gente en su cuenta de Instagram.

En esta misma plataforma se autodenomina como Mujer libre, creativa para memes, filósofa de alcoba y feminista. También cuenta con más de 500 mil seguidores en eta red social.

¿Qué estudió Mónica Cabrejos?

Mónica Rosa Cabrejos Vasallo tiene dos carreras, ella estudió periodismo y también psicología. Su primera carrera la desarrolló en la Universidad San Juan Bautista de dónde se graduó como periodista en el 2009.

Sin embargo, años más tarde ingresó a la facultad de psicología en la Universidad Privada Telesup, donde culminó sus estudios con el grado de bachiller en Psicología en el año 2018. Además, es autora de cinco libros que son ‘Ni p*$% ni santa’, ‘Ellos’, ‘Confesiones de Afrodita’, ‘Mujeres empoderadas’ y su más reciente libro; ‘Mujer pública’.

En una anterior entrevista para el diario La República, la conductora de televisión confesó que el haber ingresado a la universidad la ayudó a cambiar su perspectiva de la vida. “Yo era una antes de la universidad y ahora soy otra persona. Me ha cambiado la perspectiva, me ha dado otras prioridades y lecciones que no imaginaba”, expresó.

