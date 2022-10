Magaly Medina respondió una vez más a Gisela Valcárcel: cómo le fue en el rating y en qué lugar quedó

Magaly Medina arremetió contra Gisela Valcárcel por segunda vez.

Por segundo día consecutivo, Magaly Medina se decidió responder a Gisela Valcárcel por acusarla de maltratar a las mujeres. En el estreno de ‘El Gran Show’, sábado 1 de octubre, la rubia señaló a la periodista por haberse burlado de ella cuando le fueron infiel. Asimismo, indicó que la presentadora de ATV se burló de ella durante 25 años.

La periodista no toleró los ataques y no dudó en responderle el lunes 3 de octubre. Sin embargo, eso no quedó ahí, pues continuó disparando toda su artillería al día siguiente, martes 4 de octubre.

Cada respuesta causó asombró en los televidentes, quienes no dudaron en expresarse a través de las redes sociales. Por segundo día, el nombre de Magaly Medina fue tendencia en Twitter y el programa ‘Magaly TV La Firme’ logró altos picos de sintonía.

El rating de ‘Magaly TV La Firme’

Este martes 4 de octubre, el programa ocupó el sexto lugar con 13.6 de rating en Hogares Lima y 12.1 Hogares Lima más 6 Ciudades. El primero lugar fue para ‘Al Fondo Hay Sitio’, con 24.3 en Hogares Lima y 24.5 en Hogares Lima más 6 Ciudades, seguido de ‘Luz de Luna’, con 24 en Hogares Lima y 23.7 en Hogares Lima más 6 Ciudades.

‘Esto es Guerra’ ocupó el tercer lugar, con 17.9 en Hogares Lima y 17.9 en Hogares Lima más 6 Ciudades, mientras que ‘América Noticias’ alcanzó el cuarto puesto, con 14.2 en Hogares Lima y 13.3 en Hogares Lima más 6 Ciudades. ‘Los Milagros de la Rosa’ se ubicó en el quinto lugar, con 11.2 en Hogares Lima y 12.3 en Hogares Lima más 6 Ciudades.

Magaly Medina revela que Gisela la invitó al programa de Ethel | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina difunde reunión de Gisela Valcárcel con Vladimiro Montesinos

En la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina recordó que Gisela Valcárcel impidió que su expareja Carlos Vidal sacara a la luz un libro de su biografía, el cual escribió al terminar la relación. En ese entonces, la popular ‘Señito’ pidió ayuda a Vladimiro Montesinos, el video fue difundido hace más de dos décadas. La periodista se encargó de volver transmitirlo.

“Este hombre es uno de los más siniestros de la política peruana (...) Gisela Valcárcel visitó la salida del SIN porque fue a pedirle a Montesinos que impidiera la salida del libro ‘La Señito’ que escribió su ex Carlos Vidal y que fue su novio por muchos años. Al terminar la relación escribió un libro de lo que había vivido, pero impidió que saliera y confiscaron todos los libros con ayuda de Montesinos. Por supuesto, me ganó todos los juicios y yo supongo que con ayuda de Montesinos”, dijo la periodista.

Magaly Medina recuerda ‘vladivideo’ de Gisela Valcárcel: “Estuvo con el hombre más siniestro del Perú”. (ATV)

