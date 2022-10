Parlamentarios piden explicaciones a vicepresidenta del Congreso por reunión con ministro del Interior

Luego de que la bancada de Renovación Popular anunciara que promoverá una moción de censura en contra de la segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso; diversos congresistas se han pronunciado al respecto y desean escuchar el descargo de Digna Calle sobre una supuesta reunión que habría mantenido la parlamentaria con el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas.

Enrique Wong de Podemos Perú adelantó que su bancada no tiene injerencia con el Gobierno de turno, ya que, ellos votaron a favor de la censura de Geiner Alvarado y que no habría sentido censurar a un ministro si es que realmente fueran partidarios de la gestión actual.

“Se dice que en política no hay casualidades, pero esta si fue, por lo menos, el partido Podemos Perú no tiene ninguna relación con el Gobierno. Quiero aclarar, fuimos uno de los coordinadores para la censura de Geiner Alvarado; Digna Calle no nos ha explicado que conversó con Willy Huerta. Vamos a escucharla para saber las razones que hace algo que no está de acuerdo a la bancada, ya que por las situaciones en la que nos encontramos, no es lo correcto”, detalló el congresista.

Carlos Anderson y Edward Málaga (congresistas no agrupados), han mencionado que, en primera instancia quieren tener en cuenta las explicaciones de Calle y que, en base a ello, tomarán una decisión en su voto para que se pueda materializar la moción de censura.

“Me gustaría escucharla, no sé si ha dado alguna declaración en ese sentido, sería importante que lo hiciera”, dijo Anderson.

“Yo suscribo la moción de censura, me parece importante que nos explique de qué trataban dichas reuniones. Creo que se podría comparar un poco a la situación de Sarratea, actuar sin transparencia”, expresó Málaga.

Por su parte, Patricia Chirinos aseguró que Avanza País votaría a favor de la moción de censura en contra de Calle, pero que, previamente habrá una reunión que simplemente será para coincidir que esa será la decisión final por parte de la bancada.

“Creo que es algo en lo que vamos a tener consenso, que es sobre la censura. Mañana vamos a tener reunión de bancada y creo que definitivamente vamos a apoyar esta censura como bancada”.

Presidente del Congreso, José Williams Zapata.

El presidente de la Mesa Directiva, José Williams, también se pronunció en cuanto a lo sucedido con la parlamentaria Digna y aseguró que esto ha hecho que el Congreso se vea afectado.

“Obviamente esto afecta al Congreso. No he podido conversar con ella, está con licencia, ella seguramente va a hacer sus descargos al respecto y pienso que de oficio ya hay una bancada que está presentando una moción de censura. Creo que se deben seguir los procedimientos parlamentarios y también esperar a ver qué nos dice la congresista”.

Ejecutivo se pronuncia por reunión Huerta-Calle

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, respondió ante lo suscitado entre la congresista y el titular de la cartera del Interior; ella aseguró no tener conocimiento y que, desde el poder Ejecutivo se conversará para saber qué acciones se tomarán a corto plazo.

“No teníamos conocimiento de esa reunión; voy a conversar con el ministro Huerta y escuchar su versión, entiendo que ha ido a tocar un tema específico que ya explicará en su momento”, precisó.

