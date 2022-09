Elecciones 2022: Patricia Chirinos infringió neutralidad electoral al hacer campaña por candidatos de Avanza País

Vídeo filtrado de Patricia Chirinos.

El Jurado Electoral Especial del Callao determinó que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) infringió el principio de neutralidad al realizar campaña por los candidatos de su partido Angélica Ríos y Cluber Aliaga, a la alcaldía de Bellavista y al Gobierno Regional del Callao, respectivamente, tal como se hizo público en un video difundido en redes sociales.

“Este colegiado determina que la conducta desplegada por la autoridad en mención se enmarca en el supuesto previsto dentro del artículo 32.1.2. del Reglamento esto es: ‘Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato’”, concluyó el JEE Callao.

“De las otras declaraciones se advierte que la autoridad emplazada busca influenciar en el público a fin de favorecer a los candidatos Angélica Ríos y Cluber Aliaga al manifestar ‘Vamos a conseguir la meta, sé que vamos a tener a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos’ y ‘Me siento muy honrada de tener al mejor candidato que existe en este momento para el Gobierno Regional del Callao’”, advierten.

En la resolución se menciona los descargos de la congresista Chirinos, quien apuntó que las actividades que realizó junto a los candidatos de Avanza País tuvo lugar luego de las 9 de la noche, por lo cual está fuera de su horario de trabajo. Sin embargo, para la autoridad electoral, esto no resulta un argumento válido.

Resolución del JEE Callao sobre el caso de Patricia Chirinos.

“De las citadas normas se puede concluir que la labor parlamentaria no está sujeta a horarios laborales, siendo esta función a dedicación exclusiva con atribuciones y limitaciones establecidas en la propia Constitución, por lo que nos encontramos frente a regulaciones de rango constitucional y legal, que establecen que la representación y función parlamentaria es a tiempo completo”, aseveran los integrantes del pleno del JEE Callao.

Por todo lo resuelto, el tribunal electoral envió la documentación al Congreso de la República para que tomen acciones.

Falta

El pasado 15 de septiembre, durante el debate de la moción de censura contra el exministro de Transportes, Geiner Alvarado, el legislador Hamlet Echeverría presentó un video que muestra a Patricia Chirinos brindado un discurso a favor de la candidata a la alcaldía de Ventanilla, Angélica Ríos, y del postulante al Gobierno Regional del Callao, Cluber Aliaga.

Entre otras cosas, se le escucha a legisladora de Avanza País decir que Aliaga es “el mejor candidato que existe en este momento para el Gobierno Regional del Callao” y luego señala a una posible futura reelección de la candidata Ríos.

Defensoría insta al JEE Lima Centro a investigar video donde Patricia Chirinos hace proselitismo | VÍDEO: Congresista Hamlet Echever

“Vamos a tener a nuestra alcaldesa de Ventanilla, Angélica Ríos. Y ya hice, presenté el proyecto de ley de reelección de alcaldes y gobernadores regionales para que se reelija también, de paso, Angélica. Ya me adelanté”, señaló Chirinos en esta reunión.

Al respecto, Echevarría resaltó que las normas electorales prohíben a los funcionarios públicos realizar actos de proselitismo, pese a tener alguna preferencia política.

“Es inconcebible lo que acabamos de apreciar. Pese a que las normas electorales nos prohíben hacer proselitismo político, la colega lo hace sin ningún despojo. Nadie puede juzgar las preferencias políticas; sin embargo, hacedores de normas debemos ser los primeros en respetarlas, algo que, a todas luces, la colega no está cumpliendo”, dijo el congresista luego de la proyección.

Defensa

La legisladora de Avanza País se pronunció acerca del vídeo difundido y dijo no tener problemas si es inhabilitada del Parlamento. “He venido a dar la cara, sin ningún temor. Quiero pedir que, si se van a iniciar una investigación, se realicen de una vez. Si debo tener una sanción, por supuesto que la acataré, pero el Jurado debe determinar si es que hay sanción o no”, manifestó Chirinos.

“Bueno pues será lo que me mereceré, pero no creo que llegue a tanto, porque también he visto a otros que han hecho lo mismo y simplemente es un jalón de orejas”, agregó.

