Edson Dávila estalló en llanto al hablar de su madre: ‘Giselo’ recibió emotiva sorpresa de cumpleaños

Edson Dávila se quiebra al hablar de su madre. | América Hoy

Edson Dávila está de cumpleaños este martes 13 de septiembre y sus compañeros de ‘América Hoy’ no dudaron en celebrarlo y dedicarle emotivas palabras. Todo inició con una broma, donde anunciaron que su madre envió un video para disculparse por el comportamiento que tuvo el popular ‘Giselo’ en la boda de Ethel Pozo, y por el cual Gisela Valcárcel terminó llamándole la atención.

De esta manera, dieron paso al video, donde efectivamente su madre regañó a Edson Dávila y le aclaró que eso no se hace, además de recalcarle que ella no lo había criado así.

“Edson, no era una manera de comportarse en un evento tan importante, eso era un matrimonio, no una discoteca. Por favor, qué dirán, que su mamá no lo ha educado bien. Yo siempre les he enseñado a ti y a tus hermanos a comportarse bien, qué vergüenza”, indicó en el audiovisual.

Totalmente sorprendido, el conductor señaló que estaba seguro que su madre le llamaría la atención cuando la vea. Sin embargo, aclaró que él siempre es así, sin ánimos de ‘figuretear’.

“Siempre soy así, alegre, divertido, no es que soy mala onda, ni figureti ni nada, soy así donde voy. Gente que incluso no me conoce y se cruza conmigo, sabe cómo soy. Seguro mi mamá me va a llamar la atención, le voy a explicar que es mi forma de divertirme”, señaló bastante avergonzado.

Ante ello, Janet Barboza le preguntó que significa su madre para él, consulta que conmovió mucho al animador y no pudo contener quebrarse.

Edson Dávila agachó la cabeza y empezó a llorar. La popular ‘Rulitos’ remarcó que sus constantes molestias hacia él son parte de una broma y que ella, realmente valora mucho las cualidades de su compañero, quien se mostró muy sensible.

Edson Dávila se quiebra en vivo en el día de su cumpleaños. | América Hoy

Sin embargo, eso no quedó ahí, pues la conductora señaló que había una sorpresa para él, dando así la bienvenida a la madre de Edson, quien llegó con un enorme ramo de rosas azules. Muy emocionado, el bailarín se acercó a su progenitora y le dio un gran abrazo.

Ya más tranquilo, escuchó el llamado de atención de Doña Ilmer, quien decidió seguirle el juego a los conductores de ‘América Hoy’ y le pidió que se comporte. Por su parte, el bailarín le pidió que cuente que él siempre ha sido así.

SEGUIR LEYENDO