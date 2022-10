César Hildebrandt: “La ciudad más caótica eligió a un alcalde impredecible”

César Hildebrandt no cree que podamos salir de este escenario político. Foto: Pachamama Radio

César Hildebrandt se pronunció sobre las últimas elecciones regionales y municipales que colocan al candidato Rafael López Aliaga como el virtual alcalde de Lima. Como se sabe, la ONPE va revelando poco a poco los resultados y hasta el momento el líder de Renovación Popular encabeza la lista.

A través de su reciente podcast, el director periodístico de “En sus Trece”, se refirió a López Aliaga como “impredecible” y catalogó las promesas de campaña del candidato como “un cuento fabuloso y patriótico”.

“El alcalde más conservador para la ciudad menos conservada de América Latina. La ciudad más caótica e indescifrable ha elegido a un alcalde igualmente impredecible. ¿Qué hará López Aliaga? Ese cuento fabuloso y patriótico de Lima potencia mundial, las 10.000 motocicletas, la seguridad restaurada, la felicidad de vuelta casi; en fin, palabras y palabras. Eso es lo que hay”, sostuvo Hildebrandt.

En ese mismo contexto, Hildebrandt aseguró que Renovación Popular es el “partido que nada dice, que nada doctrinario ofrece, que ningún cambio promete”.

“Renovación Popular ha ganado en 12 distritos con un discurso simplemente muy conservador y muy claro: ‘Estamos en contra de todo lo que pueda ser aggiornamento, modernidad, proximidad a una cultura más cosmopolita e internacional’. Ha ganado el ‘no’ de Renovación Popular porque al final de cuentas ¿qué es Renovación Popular? Mucha plata y un cierto carisma empresarial presuntuoso de Rafael López Aliaga”, apuntó.

César Hildebrandt también consideró que Rafael López Aliaga sí postulará para ser presidente del Perú, pese a que él lo ha negado. Sin embargo, para el director periodístico esta sería una “oportunidad” para demostrar y lanzarse a la candidatura presidencial.

“Dice Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, que él no va a postular a la presidencia y que no le hablen del asunto. No le creo una sola palabra. Evidentemente, esta es la antesala a una postulación para las próximas elecciones que no se saben si serán antes de tiempo o si serán en el 2026, cómo debería ser”, agregó.

César Hildebrandt, también mencionó en su reciente podcast que tras el virtual triunfo de Rafael López Aliaga se aproxima una tensión política.

“¿Cuál es la lección? La lección es que estamos re mal y seguimos mal. ¿Cambiará el escenario con esto? Es una lectura que hay que procesar con cierta paciencia. Pero lo que va a cambiar es notoriamente la agresividad de la oposición con relación a Castillo. Ya lo dijo Rafael López Aliaga, él no se va a reunir con Castillo. Él pide que se vaya de una vez, como alcalde de Lima. A Castillo se le viene una época de mayor confrontación y a la ciudad se le viene una mayor tensión política”, añadió.

A través de su presentación, Rafael López Aliaga invitó a George Forsyth para que juntos puedan trabajar y así sacar adelante a la ciudad de Lima, sobre todo en los distritos en que Somos Perú ha ganado.

“Le agradezco a George Forsyth que ha venido porque vamos a unir esfuerzos con los distritos en los cuales él ha ganado. Coincidimos en todo: delincuencia cero, trabajamos con las motos que la municipalidad alquila y las da en cesión en uso a los distritos. Los distritos donde él ha ganado válidamente, él pone los serenos, es un trabajo mancomunado”, declaró a los medios de comunicación.

Del mismo modo, extendió la invitación a Daniel Urresti, asegurando que de ser necesario se reunirá con él.

“Le he escrito por WhatsApp (a Urresti), no tengo respuesta todavía. Estoy dispuesto a ir a verlo a su casa si es necesario, porque creo que es momento de trabajar todos juntos por Lima. Le he enviado mis respetos y que trabajemos por Lima porque es momento de pasar la página”, manifestó.

