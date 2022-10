Rafael López Aliaga a Daniel Urresti: “Quiero contar con él si así lo desea”

Rafael López Aliaga vs. Daniel Urresti

Rafael López Aliaga, virtual alcalde de Lima, brindó algunas declaraciones a la prensa, tras conocer los resultados que lo colocan en primer lugar en estas elecciones regionales y municipales, según la ONPE.

Consultado sobre estas cifras, agradeció a la población que votó por él y por el respaldo que ha obtenido en estos comicios. Aseguró que cuando tome su mandato en caso llegue a ganar, lo hará en la zona de Casa Blanca en el distrito de San Juan de Lurigancho, ya que uno de sus promesas fue apoyar esa zona que vive en extrema pobreza.

Por otro lado, no dudó en asegurar que quiere contar con Daniel Urresti y que espera reunirse con él si es que así desea el líder de Podemos Perú. “Una cosa es la pelea electoral y otra las ganas que se tienen de trabajar por Lima”.

Consultado por la prensa sobre la demanda que sigue en pie que le interpuso su oponente Daniel Urresti, el líder de Renovación Popular aseguró que “Está loco”, porque él en estos momentos “está lleno de amor”. “Porky es amor”, sentenció.

“Yo estoy ahora en son de paz y si él (Daniel Urresti) quiere seguir con eso bueno que lo siga si quiere. Está loco pues si quiere seguir con eso. Yo estoy en son de amor ahorita. Yo quiero reunirme con él a solas porque si es una persona que tiene ideas buenas, nadie es dueño de la verdad, cada persona es especialista en algo mi especialidad es conseguir dinero para Lima”, dijo.

No postulará a la presidencia

Lo voy a decir una vez más, y esta es la 31 vez. No voy a postular a la presidencia, no voy a dejar la alcaldía a la mitad para postular.

“Estoy buscando un candidato consenso que se una a todos los partidos democráticos que existen en nuestro país, tenemos que pensar en el Perú y en las personas. Ya lo he dicho una vez más voy a concluir mi mandato como alcalde”, expresó.

Sobre reunirse con el jefe de Estado, manifestó que: “Estructuralmente es imposible, no me puedo reunir con el presidente de la república Pedro Castillo, además el destrozó la economía peruana y lo sigue haciendo con la gente más pobre. Lo primero que voy a hacer es ir a Casablanca, una zona muy abandonada de San Juan de Lurigancho, voy a ver si es posible por protocolo tomar la alcaldía de Lima en ese lugar. Lamentablemente este gobierno no atiende a la gente más pobre. Me mantengo en firme en lo que digo porque la gente que está sufriendo por falta de alimentos”.

Reporte de la ONPE

Según el reporte de la ONPE de las 13:48 horas de este lunes 3 de octubre y con el 97.595% de actas contabilizadas (100 % de actas procesadas), Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, logra un 26.287 % de votos válidos (1′373,774 votos) y Daniel Urresti, de Podemos Perú, obtiene el 25.379% de votos válidos (1′326,296 votos).

