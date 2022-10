Gabriel Costa figura entre los mejores del fútbol chileno de setiembre

Gabriel Costa elegido en el once ideal de setiembre del fútbol chileno.

Gabriel Costa vuelve a ser figura en el fútbol chileno. El extremo peruano fue considerado en el once ideal de setiembre por SofaScore tras ser influyente en Colo Colo, anotando goles y brindando asistencias.

El portal de estadísticas eligió el siguiente equipo: Nicola Pérez se ubicó bajo los tres palos; Gary Kagelmacher y Enzo Ferrario es la pareja de centrales; Alfonso Parot y Mauricio Isla son los laterales; Gonzalo Montes, Gastón Lodico y Pedro Hernández conforman el tridente en la mitad de la cancha; Costa, Nicolás Guerra y José Pedro Fuenzalida comandan el ataque.

Gabriel Costa entre los mejores del fútbol chileno.

‘Gabi’ se ganó este lugar en la oncena por sus actuaciones con el ‘cacique’. Le marcó un gol y participó de otro con una asistencia en el choque con Unión Española el pasado 8 de setiembre. Asimismo, dio una habilitación en el triunfo sobre Cobresal. Eso sí, el peruano tuvo el puntaje más bajo del conjunto (7.40).

Gol de Gabriel Costa ante Unión Española. (TNT Chile)

Costa ausente en la selección peruana

Pese a que destaca en Colo Colo y en el fútbol chileno, Gabriel Costa no fue llamado por Juan Reynoso a la selección peruana. El ‘Cabezón’ no lo incluyó en su primera lista de convocados al mando de la ‘bicolor’ para enfrentar a México y El Salvador en partidos amistosos.

“Gabriel Costa con 32 años, no tiene que demostrar nada. Si llega la Eliminatoria, y sigue con el mismo nivel, va a estar”, fue la respuesta de Juan Reynoso cuando le consultaron por el exfutbolista de Sporting Cristal.

No es la primera vez que no lo toman en consideración en la ‘blanquirroja’. Ocurrió en el último partido de la era de Ricardo Gareca cuando no salió en la nómina para el decisivo partido frente a Australia en el repechaje y que terminó con Perú fuera del Mundial Qatar 2022.

DATO: Costa sobrepasa los 10 encuentros, la mayoría como suplente, con el ‘equipo de todos’, pero, lastimosamente no ha podido hacer su debut como goleador.

Gabriel Costa ha disputado 12 partidos con la selección peruana.

Gabriel Costa en Colo Colo

Pese a ser muy trascendental en Colo Colo, Gabriel Costa ha sido muy cuestionado en su momento. No solo los hinchas tuvieron comentarios negativos hacia su persona, sino también periodistas y exfutbolistas chilenos, quienes consideran que no debería seguir en uno de los equipos más representativos del medio.

No obstante, su técnico Gustavo Quinteros siempre lo ha respaldado y ‘Gabi’ solo responde con buenas actuaciones. Ha disputado un total de 123 partidos, en los cuales anotó 34 goles y brindó 21 asistencias. Además, registra tres títulos en su palmarés, dos Copa de Chile y una Supercopa de Chile.

Próximo partido de Colo Colo

Tras la postergación del partido con Universidad Católica por la caída del techo de una de las tribunas del estadio Monumental, Colo Colo tendrá que esperar una semana para volver a jugar por la liga chilena.

Su próximo compromiso será contra Curicó Unido y este se llevará a cabo el domingo 9 de octubre a las 15:30 horas. El lugar donde se realizará este enfrentamiento todavía no se ha confirmado, debido a último accidente en la casa del ‘cacique’.

¿En qué puesto se ubica Colo Colo? Los dirigidos por Gustavo Quinteros son líderes del torneo doméstico con 54 puntos y un partido menos. Su máximo perseguidor, Curicó Unido, tiene 46 unidades. Por lo que deberán sostener su buen rendimiento en estas últimas tres jornadas para coronarse campeones nacionales.

