Gol de Alexander Callens de ‘9’ en New York City vs Orlando City por MLS

El zaguero peruano anotó un gol de '9' ante el equipo de Gallese y Cartagena. (Video: MLS)

Alexander Callens viene siendo cada vez más crucial en el New York City FC. Llegó en el 2017 y no tardó en hacerse con un lugar en el once titular. Pasó por varios entrenadores y su condición de indiscutible se ha mantenido. Sin embargo, en los últimos partidos se ha caracterizado por su faceta goleadora, tal y como se puede apreciar en el reciente gol que convirtió con los ‘pigeons’ en la victoria 2-1 ante el Orlando City en un duelo válido por la fecha 33 de la MLS.

Esta acción se llevó a cabo a los 66 minutos de la contienda. Los dirigidos por Nick Cushing tenían la posesión de la pelota y buscaban los espacios para atacar y romper el marcador en contra que tenían. En ese sentido, Santiago Rodríguez intentó prosperar por el sector derecho, pero tuvo que dirigirse hacia el medio. De pronto, tocó con Maximiliano Moralez, quien descargó rápidamente con Gabriel Pereira.

El extremo brasileño amagó a su rival, le hizo piruetas, la bicicleta, aunque sin poder regatearlo del todo por la zona izquierda. Por ello, se orientó hacia el centro y se apoyó con Keaton Parks. El volante estadounidense luchó un balón y pudo dar un pase para Talles Magno, quien aguantó la presión del rival en el área contraria y sacó un centro, que pudo encontrar al peruano para que anote el 1-1 parcial.

Antes de ello, el conjunto de Florida se había adelantado en el ‘score’ por intermedio de Facundo Torres. Hubo un saque lateral desde la banda derecha que Ercan Cara alcanzó a pivotear para que apareciera el uruguayo y con una arremetida por el centro le gane la posición a su rival y marque el primero del compromiso.

Al final, el Orlando City pudo hacerse con el triunfo luego de una excelente combinación entre Moralez y Pereira. El habilidoso futbolista ‘carioca’ dio un pase preciso para que Talles Magno coloque el 2-1 con un remate cruzado imposible para el portero Pedro Gallese. De esta manera, el New York City FC clasificó a los Play-Offs de la MLS tras quedar en la tercera posición de la Conferencia Este con 52 puntos.

La MLS resaltó la clasificación del New York City FC a los Play-Offs tras victoria ante Orlando City con gol de Alexander Callens.

Participación de los peruanos

Cabe mencionar, que el arquero nacional disputó los 90 minutos en este encuentro. Agarró con éxito un balón cruzado por alto, tuvo una precisión en los pases del 79% (15/19) y salvó a su equipo con dos atajadas dentro de su área, de acuerdo con las estadísticas extraídas de SofaScore. En el caso del mediocampista, no tuvo minutos y se quedó en el banco de suplentes.

Alexander Callens como goleador

El defensa de la ‘bicolor’ se ha destapado en los recientes cotejos en una faceta desconocida como es la de marcar goles. De hecho, en sus últimos tres partidos ha anotado tres dianas: ante Atlas de México en el 2-0 de la Campeones Cup, en el clásico de la ciudad (2-0) contra New York Red Bulls en la jornada anterior y ahora ante el Orlando City.

Ahora, esto no ha sido por casualidad, ya que se le ha visto con mayor confianza para sumarse al ataque cuando el trámite del duelo le permite. Ha recibido el respaldo de su técnico Cushing y ha sabido corresponderle. Además, ha tenido arremetidas por la banda izquierda, con lo cual también es un claro reflejo de que no solo se ha recuperado al 100% de la lesión que sufrió en agosto y que lo alejó de las canchas por un mes, sino que también es una muestra del poderío físico que ha trabajado en Estados Unidos.

DATO:

Alexander Callens ha sido nominado al premio MVP de la MLS 2022, al igual que al de mejor defensa del campeonato.

Callens anotó su segundo gol consecutivo con el New York City. (MLS)

SEGUIR LEYENDO