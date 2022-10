El próximo alcalde de Lima debe tener claro que no es el candidato presidencial del 2026

Daniel Urresti y López Aliaga lideran las encuestas a la alcadía de Lima. | Foto: Agencia Andina

Pasadas las Elecciones Municipales y Regionales, es bueno recordar que el alcalde de Lima no es el candidato presidencial del 2026, tampoco es el contrapeso político del gobierno, es el líder de una gran ciudad. Esto es importante, porque la persona que gane tiene que comprender que su gestión tiene que estar focalizada en comprender la capital.

La ciudad tiene muchísimos problemas como para dejarlos en un segundo plano y priorizar la discusión política. Un alcalde es la autoridad más cercana a la población y tiene que resolver problemas concretos que los ciudadanos sienten en el día a día. Esto es importante porque perdemos el foco que el alcalde de Lima es un líder político y seguramente lo es, pero en la ciudad se necesita presencia, coordinación, actividad, algo que debería tener muy concentrado y focalizado.

Asimismo, hay que recalcar que hay competencias municipales. Lima no solo es importante por ser la capital, sino porque objetivamente tiene a la mayor cantidad de población, un tercio de los habitantes del país están en Lima y tiene que ser atendida en múltiples variables.

La primera es un tema urgente de coordinación. El alcalde tiene muchos distritos que también tienen su propio líder y lo que se ha visto poco, sobre todo en los últimos 10 años, es coordinación entre la autoridad de la metrópoli y los alcaldes distritales. Todavía los trabajos de coordinación tendrían que perfeccionarse.

Este esfuerzo de coordinar no parte de liderazgos distritales, sino que debe ser gestionado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hay un esfuerzo articulador que debe verse en estos cuatro años.

Otro tema importante a nivel de Lima Metropolitana, es que el por el tipo de municipio tiene que haber una revisión de Lima Cercado. Recordemos que el alcalde del Cercado es también el alcalde de Lima Metropolitana. Todos los distritos tienen a su alcalde, pero el Cercado tiene al mismo alcalde como su líder. Entonces debe haber una especial atención de las necesidades de Lima Cercado.

Tenemos un Centro Histórico donde hay un tema de restauración que está avanzando y hay que darle continuidad. No es que llega una gestión y vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Hay un proyecto de conservación que está avanzando y hay un buen equipo que debe darle soporte para la continuidad.

También está el tema ambiental que es fundamental. Tenemos ríos importantes en Lima como el Rímac y se debe asegurar su cuidado. También la gestión de residuos sólidos en Lima es una caso crítico, otro esfuerzo que debe emprenderse desde la Municipalidad Metropolitana de Lima que es que solo tenemos cuatro rellenos sanitarios. Los residuos que generamos en el día a día no solo son competencia de la municipalidad distrital, sino que debe haber un esfuerzo más estratégico para saber dónde van a parar los residuos que generamos en casa.

Otro tema no menor es el de las telecomunicaciones. Cabe rescatar el rol promotor de las telecomunicaciones que tiene que tener el alcalde metropolitano para romper mitos alrededor de las antenas. Desde la UPC defendemos que todo se base en criterios técnicos. Y ya hay estudios de la OMS demostrando que las antenas no generan afectación a la salud. Debe haber una campaña de sensibilización impulsada por la Municipalidad de Lima. Si queremos avanzar en materia de telecomunicación, es importante seguir construyendo infraestructura que sea amigable visualmente, con el ambiente y con los controles. Allí el alcalde tiene un rol importante.

¿Qué debe hacer primero el nuevo alcalde? Aquí la seguridad ciudadana es el punto más importante, seguido por la coordinación relacionada al transporte urbano. Son puntos que le duelen a la gente. Y también están las cuestiones ambientales en cuanto a residuos sólidos que deben estar en la agenda desde el día uno.

Hay que hacer justicia en aquellos proyectos para darles continuidad. En el Perú tenemos la mirada corta de no celebrar los avances de otras gestiones. Debemos tener apertura para darle continuidad a los grandes proyectos y seguir avanzando como ciudad.

Con lo ajustado de los resultados de la ONPE, es válido ponerse en ambos casos.

Si se confirma que Daniel Urresti es el próximo alcalde de Lima, hay que tener en cuenta que tiene procesos penales en contra, por lo que es importante fortalecer la labor de control del Concejo Metropolitano. Si hay sucesión, la persona que ocuparía el cargo también tiene algunos cuestionamientos, por lo que es importante la función de control del Concejo y de la propia ciudadanía de cara a asegurar la mayor transparencia en el ejercicio de sus funciones.

En tanto, si se confirma que Rafael López Aliaga será el próximo alcalde de Lima, se debe tener en cuenta la importancia de la relación con el Ejecutivo, por la demanda presupuestal. Debe haber un trabajo conjunto independientemente del color político. Las relaciones tienen que tenderse, sobre todo, a nivel técnico. Pueden haber diferencias, pero deben seguir coordinando en beneficio de los limeños.

En relación a las características personales, al líder de Renovación Popular se le ha criticado la confrontación y también ha tenido declaraciones contrarias a la diversidad, a la identidad de género en múltiples espacios. Hay que recordarle al señor López Aliaga que en campaña señaló que buscará que Lima sea una potencia mundial, no hay potencia mundial que no defienda la diversidad y que no la celebre. Las grandes capitales del mundo, como Washington, Buenos Aires o Madrid, son ciudades que siempre defenderán la diversidad e inclusión.

Mauricio Cuadra

SEGUIR LEYENDO