Yuri Castro, candidato a Lima por Perú Libre, tiene una denuncia por acoso sexual contra una menor

Candidato a la alcaldía de Lima habría acosado a menor de edad, según denuncia establecida en Chincha. (Foto: Andina).

El aspirante al sillón municipal de Lima por el partido oficialista Perú Libre, Yuri Castro, se encuentra en el ojo de la tormenta luego que un informe periodístico sacara a la luz una presunta denuncia en su contra por acoso sexual en agravio a una menor de edad.

Según informó Panamericana Noticias, Eduardo Herrera, consultor en Anticorrupción y Ética, dio a conocer una denuncia por el delito de ofensa al pudor público, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales que pesa contra el candidato municipal. Dicha acusación fue establecida en la comisaría de Chincha por una madre de familia.

“Tienes una denuncia por acosa a una niña, a una criatura de 16 años que era tu alumna”, refirió Herrera en un vídeo dado a conocer por el medio periodístico. El consultor en Anticorrupción y Ética detalló que los hechos corresponden al año 2018 cuando Yuri Castro “intentaba seducir” a la menor de edad enviándole mensajes donde llamaba a la menor “mi amor”, “bebé” y “le mandaba ‘besitos”.

¿Yuri Castro intentó minimizar la denuncia?

El aspirante a burgomaestre fue consultado por el mencionado medio sobre esta acusación en su contra. Durante su visita en Ancón, Castro señaló que no sabe el por qué lo denunciaron y enfatizó que la presunta agraviada ahora es mayor de edad.

“Esa denuncia como tu bien dices: tiene cuatro años (2018). Por lo tanto, la persona a la cual tu señalas, la supuesta agraviada tendría en este momento 22 años, es mayor de edad”, indicó el candidato a la alcaldía de Lima.

Ante la pregunta periodística sobre cuáles son los hechos exactos por los que habría sido denunciado, Castro señaló no saber. “Yo no estoy en las cabezas de las personas. Lo único que te puedo decir es que es una denuncia como se puede poner una denuncia en cualquier comisaría. No sabría decirte. Todo proceso penal tiene sus procesos”, agregó.

Otras denuncias en su contra

Sobre el candidato no solo pesa la denuncia por presunto acoso sexual, también otra por presunta falsificación de firmas en agravio de los dirigentes de su partido, Zaira Arias y Noel Jaimes, que Yuri Castro habría cometido a inicios de este año para inscribir la lista de regidores que le permitiría postular.

La nómina que supuestamente fue realizada por orden de Vladimir Cerrón (según palabras de Yuri Castro), incluyó a Jaimes y Arias como candidatos a regidores, sin consultarles y con la suplantación de sus firmas. Tras la denuncia, responsabilizaron a Castro Romero, quien en reunión partidaria habría dicho “solo cumplí órdenes”.

Cierre de campaña de Yuri Castro

(Canal N).

El último jueves 29 de setiembre, a solo dos días de llevarse a cabo el día de las votaciones electorales que dará a conocer a los próximos gobernantes de los distritos, provincias y regiones para el periodo 2023-2026, se llevó a cabo el cierre de campaña de los siete candidatos que postulan a la alcaldía de Lima.

Yuri Castro eligió la Plaza de San Martín como escenario para dar por culminado su carrera publicitaria de su candidatura con Perú Libre. En dicho evento, aunque no estuvo su líder Vladimir Cerrón, sí se presentó la madre del secretario general del partido oficialista, Bertha Rojas, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos en el caso del presunto financiamiento ilegal de la campaña de Perú Libre.

SIGUE LEYENDO