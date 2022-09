Yuri Castro, candidato de Perú Libre: “Hemos presentado los mejores programas sin venderle humo a la gente”

Yuri Castro habla de una eventual relación de una gestión edil con el presidente Pedro Castillo. Edición: Carlo Mario Fernández.

A pocos días de las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre, los candidatos a la alcaldía de Lima realizan sus mayores esfuerzos para calar con sus propuestas en el electorado. Uno de ellos es el bachiller en derecho, Yuri Castro, quien postula por el partido Perú Libre, del sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

En entrevista con Infobae, Castro nos expone sus principales propuestas y también los cuestionamientos que hay en su contra.

¿Cómo ha tomado que su intención de voto haya aumentado a pocos días de las elecciones?

Hemos venido creciendo de manera sostenida. Nosotros tuvimos muchas complicaciones al momento de la inscripción de la candidatura, lo cual nos hizo perder prácticamente un mes valioso en el tema de campaña. Bueno, hemos tenido también lo que ya más o menos teníamos previsto que es la falta de recursos económicos y la poca cobertura por parte de los grandes medios de comunicación en Lima. Pero ya hemos podido mostrarle a los vecinos de Lima una propuesta clara y seria. Eso ha hecho que una importante cantidad de vecinos de Lima comiencen a voltear a mirar a nosotros y bueno, en este momento, hemos repuntado en intención de voto de tres punto tres que, según señalan, viene a hacer este más o menos cuatro puntos y algo en votos válidos, sacando los votos blancos y nulos iniciados, pero creo que en estos últimos días que nos quedan va a ser sumamente decisivo para la mayor cantidad de votantes que, hasta el día de hoy, sigue siendo bastante alto aquellas personas que todavía no deciden sus votos. Esta campaña no está absolutamente nada decidido, es una campaña muy atípica de verdad y, a esta altura, siempre había un promedio de 10, 15 o 20 por ciento como máximo que no ha decidido su voto. En esta campaña tenemos más de un 40% de limeños que todavía no han decidido por quién votar.

Se ha conocido que la Fiscalía decidió ampliar por 60 días más una investigación por la presunta falsificación de documentos en la inscripción de Zaira Arias y Noel Tarazona como regidores en su lista. ¿Qué tiene que responder por este caso?

Yo siempre he señalado que no me niego a ninguna investigación. Así que sigan investigando. Yo, como conocedor del derecho, no tengo miedo a que se investigue. Los señores [Zaira Arias y Noel Tarazona] me han dicho que yo les he falsificado su firma, pues ellos tendrán que demostrar que yo les he falsificado la firma y si no pueden demostrarlo, bueno, luego de eso ya tú sabes que una vez que se archive el proceso viene la querella. Ojalá que vayan juntando plata para que puedan pagarme la reparación civil.

¿Usted descarta que esté involucrado en ese tema?

Lo vuelvo a repetir: yo ahorita estoy esperando que se termine el tema legal para poder pasar a mi querella y que me paguen la reparación civil por el daño contra mi honor.

Días atrás también se conoció que la Fiscalía investiga una cuenta bancaria que usted y la vicepresidenta Dina Boluarte abrieron en la campaña electoral del año pasado. La tesis que se maneja es que allí habría recibido aportes ilícitos.

Yo no estoy en esa investigación. A mí me me invitaron como testigo y ya declaré sobre esa cuenta al igual que la señora Dina Boluarte. Es una cuenta que se abrió en conjunto porque, en ese momento, era secretario de organización del partido, mientras la señora Boluarte, en esa época, era secretaria de economía. Lo único que se hizo en esa cuenta es recibir los aportes de los militantes de Lima que iban a participar de una campaña que, tendenciosamente y maliciosamente, la prensa parapetada del diario El Comercio y con uno de sus tantos diarios Perú 21, digan que supuestamente habría recibido recursos ilícitos. Ya pues, bueno, que lo demuestren. Hermano, en el ámbito penal, todo debe verse con pruebas. Las noticias periodísticas en el Perú lastimosamente más que informar es desinformar y se han convertido prácticamente en diarios chichas.

Yuri Castro, candidato a la alcaldía de Lima, junto a Vladimir Cerrón.

¿Cómo financia su campaña?

Lo financia el comando de campaña de Lima Metropolitana. Con actividades, donaciones, como todos los militantes. Tú vives en Perú y trabajas para un medio extranjero, como habrás visto yo no tengo letreros de ocho mil soles mensuales ni tengo grandes banner. Nuestra campaña es franciscana y sumamente austera.

La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de Lima. ¿Usted de qué manera piensa reducir los índices de criminalidad?

Para empezar, el imperio del crimen lo combate la Policía Nacional. Lo único que hace el alcalde es la prevención a través de, puede ser y dependiendo, de los puntos críticos que cada uno quiera asumir el Centro Histórico de Lima, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales problemas donde tú señalas que hay prostitución? El tema es que no hay una buena iluminación. Punto dos, no hay un patrullaje, en este momento, de lo que había antes que era el patrullaje integral entre la policía y el serenazgo que ya no se da porque simplemente se venció el convenio con el Escuadrón Verde y no se renovó. Nosotros pensamos retomar eso y firmar un convenio con el grupo Terna. Pensamos también integrar a lo que llamamos un solo lenguaje que es que haya una sola Central de Emergencias para que no tengamos que estar llamando al serenazgo o a la policía sin saber a quién llamar primero.

Entonces, son las funciones que tiene el alcalde en este caso y bueno, obviamente, queremos implementar el serenazgo sin fronteras, para lo cual ya hemos conversado con los candidatos de Perú Libre para realizar una integración a nivel de los 43 distritos de Lima como funcionan en algunos como La Molina y Surco. Estos tienen serenazgo sin fronteras y, bueno, eso es lo que queremos implementar no solo para ellos, sino que funcione para todo Lima. El serenazgo sin fronteras lo que busca es evitar que los delincuentes se refugien en los distritos aledaños al cruzar la frontera del distrito. Entonces, ese es fundamentalmente el trabajo porque recuerda que los serenazgos lastimosamente dependen de sus alcaldías distritales. No es que el alcalde de Lima, como algunos candidatos están señalando, va comprar diez mil motos y lo repartirá entre todos los distritos de Lima, porque eso es mentira y malversación de fondos que no se puede hacer. Tampoco, el serenazgo su función no es atrapar directamente al choro, sino trabajar y coadyuvar a la Policía Nacional porque el imperio de la ley lo maneja, en este caso, ellos.

Más allá de la acción policial, ¿habrá una medida propia de la municipalidad para entrar a calles que se han vuelto peligrosas del Centro Histórico?

Como te vuelvo a repetir, depende de un trabajo coordinado con la Policía Nacional. El sereno no tiene posibilidad de agarrarse a tiros con nadie. Tenemos que trabajar de la mano con el Policía Nacional. Lo que pasa es que muchos creen que el alcalde de Lima va a mandar por encima por por a la Policía. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con ella hasta llegar a firmar convenios como te voy a repetir con el Escuadrón Verde, el grupo Terna, hablar con el ministro del Interior y si es posible hablar con el Presidente de la República para explicarle la situación y pedirle el apoyo necesario para poder darle seguridad a Lima, donde está el tercio de la población de todo el país. Entonces yo creo que en vez de enfrentarnos con el Ejecutivo, tiene que ser un una palanca de apoyo para nosotros.

Las cámaras de seguridad también ha sido tocado en esta campaña. Lo complementará con su propuesta de serenazgo sin fronteras.

Sí, bueno, está en nuestro plan de gobierno en la instalación de cámaras biométricas con identificación biométrica para poder atrapar aquellos delincuentes que se han venido ocultando y reconocer aquellos delincuentes que han estado usando cascos en motos. Piensan que así van a quedar en el anonimato, pero las cámaras con reconocimiento biométrico impiden que eso pase. Eso es simplemente un software, no es que las cámaras en sí sean biométricas, sino que hay un software que hace ese reconocimiento e iremos integrando todas las cámaras existentes y mejorarlas. Vamos, de acuerdo al presupuesto, instalar la cantidad de cámaras que podamos.

El candidato de Perú Libre a la alcaldía de Lima, Yuri Castro habló para Infobae sobre sus propuestas en seguridad. Edición: Carlo Fernández.

En el último debate se cuestionó bastante el rol de la ATU para ordenar el tránsito en Lima. ¿En una eventual gestión suya que implementaría para que los limeños no se demoran como tres a cuatro horas en el tráfico?

Bueno, en el caso del transporte, si te refieres al urbano, eso lo ve la ATU. Lastimosamente ya no es una competencia de la Municipalidad de Lima, hay que como te vuelvo a repetir dialogar con ellos, conversar con ellos para plantearle cuáles son las opciones que nosotros consideramos como se están trasponiendo una línea sobre otra, que no se centre única y exclusivamente en ciertas avenidas, que podamos disgregar un poco el tránsito de tal manera de que no sobrecarguemos ciertas avenidas. Casi todo el tráfico se traslada en el 20% de las vías construidas. Entonces, tenemos que descentralizar el tráfico también. En el caso del tránsito, que es lo que le corresponde a la Municipalidad de Lima, hemos previsto en la instalación de semáforos inteligentes, el reacomodo de algunas de las intersecciones que tiene Lima donde los propios especialistas han señalado que se tiene que facilitar con semáforos inteligentes, giros a la izquierda y giros libres a la derecha para poder aligerar el tráfico y se podría duplicar en un promedio la velocidad que se tiene en este momento que son de 12 kilómetros por hora a 24 kilómetros por hora a pesar de que el mínimo es 30.

Recuerdo el pico y plan que el exalcalde Jorge Muñoz implementó en su momento. ¿Usted ha contemplado una medida similar?

Según los propios especialistas, eso no funciona. El parque automotor en Lima no es rebasado por el tema de vías. El tema es que casi todos pasan por el mismo sitio a la misma hora. Lo que tenemos que hacer es descongestionar el tráfico, o sea, abrirlo hacia otras rutas alternas para que el vecino lo entienda. Por eso, te digo el tema del transporte público pasa por la ATU. Tenemos que conversar con ellos y plantearles algunas modificaciones en los trazos que ellos tienen para poder evitar que toda la toda la congestión pase por el Centro de Lima o pase por ciertas avenidas. Yo me acuerdo toda la vida la avenida Abancay siempre estuvo saturada porque muchos micros querían pasar por ahí, al igual que por Tacna y Alfonso Ugarte. Si todos los micro van a seguir pasando siempre por ahí, vas a tener congestión. Lo que tienes que hacer es ir abriendo. Entonces, si tú quieres irte para el lado de Breña, a la finales terminas bajando en Alfonso Ugarte y siempre vas a pasar por ahí. Tenemos que comenzar a descongestionar el tráfico y abrir otros otras espacios en coordinación con la ATU. Reubicación de paraderos y mejorarlos porque no tenemos paraderos inclusivos.

Otro tema espinoso es la informalidad. A fin de año vemos que hay muchos ambulantes en los alrededores del Cercado. ¿Cómo piensa reubicarlos o qué acción tomará para liberar algunas calles tomadas por estas personas?

Bueno, nosotros hemos planteado lo que se llama la formalización sin violencia. A diferencia de otros, yo sí conversó con las asociaciones de comerciantes, a los cuales les hemos planteado, claramente, que vamos a formalizarlos, vamos a dar la viabilidad para que se construyan las galerías que deben tener estacionamientos y zonas de descarga.

¿Dónde se ubicaría?

Mira, no sé si tú conoces el centro de Lima, pero de la zona de Nicolás de Piérola para atrás hay un montón de galerías que son puro fierro. Tienen 10, 15 o 20 años que son puro fierro. Ahí tranquilamente puedes construir galerías de cuatro o cinco pisos. El Hueco, desde que yo estudiaba porque vivo en el Centro de Lima, sigue siendo hace más de treinta años una galería de fierro. ¿Por qué no se ha construido, hasta el día de hoy, una galería que podría recoger a una gran cantidad de comerciantes que están a los alrededores. Hay forma de hacerlo y lo que se necesita es voluntad política, y no pensar en las comisiones que se van a cobrar como se hace en la construcción. Entonces, si nosotros facilitamos la viabilizamos el hecho de que ellos puedan construir sus galerías, que puedan albergar al triple o al cuádruple de lo que en este momento son solo de un piso. Podríamos fácilmente recuperar la cantidad de ambulantes y poder integrarlos a un mercado formal. Yo he conversado con ellos y están totalmente de acuerdo. Cada vez que converso con algunos empresarios tanto de Gamarra como de Mesa Redonda, me dicen ‘yo empecé de ambulante con un plástico azul en el piso y ahora tengo dos a tres tiendas y doy trabajo a otro’. Ellos son gente que trabajan 24/7 y claramente van a hacer una importante recuperación económica de la ciudad.

Yuri Castro en la entrevista con Infobae habló sobre la formalización de los ambulantes. Edición: Carlo Fernández Castillo.

¿Qué obras de gran envergadura piensa para la capital?

Yo pienso que más que una obra lleve mi nombre, creo que hay que terminar las obras que están pendientes en Lima. Pienso que lo primero que tenemos que hacer es terminar la Vía Expresa del Paseo de la República. Hay que impulsar que se termine la Ramiro Priale. Hay que destrabar el tema del atolladero que hay en la Panamericana Norte a través del peaje abusivo que hay en Puente Piedra.

¿Qué hará con los peajes?

Te estaba diciendo que vamos a acabar con el peaje abusivo porque nosotros vamos a abrir dos vías alternas al peaje de Puente Piedra por la antigua Panamericana Norte y por Carabayllo, de tal manera que los vecinos no tengan que pagar más allá del peaje. El peaje es una función o es un cobro que debería darse por una por un servicio que se brinde. Por ejemplo, los que usamos Línea Amarilla, de vez en cuando, sabemos que tú puedes salir del Callao y llegar a mi casa en Barrios Altos en 10 minutos. Yéndome por otra vía sin pagar peaje, me demoraría dos horas. Entonces, el que paga su peaje quiere un transporte rápido. Movilizarse de manera rápida y segura por una vía que esté en muy buen estado. Los que dicen que van anular los peajes, están vendiendo humo a la gente. Eso es mentira porque si eso pasa, entramos a un proceso legal en todas sus instancias que va a demorar muchos años. Entonces, a mí no me gusta mentirle a la gente, yo he sido muy sincero con ellos y les he dicho que si no podemos en este momento, vamos a construir las vías alternas que son potestad de la Municipalidad de Lima.

¿Percibe en la población de Lima que Perú Libre sigue asociado al presidente Pedro Castillo a pesar de que él renunció al partido?

Sí, todavía hay gente que siente eso [Perú Libre asociado al presidente Castillo]. El Profe, aparte de ser personalmente amigo y fui parte del comando de campaña que lo llevó a la presidencia, obviamente hay gente que me conoce sabe quién soy y yo, de todas maneras, siempre he señalado que le deseo lo mejor. Si le va bien al presidente, le van bien a todos los peruanos. Es un activo y un pasivo si lo quieres ver de esa manera. Incluso, hay gente que está molesta con nosotros porque piensa que estamos en contra. En política es así. Yo asumí la candidatura con ese activo y pasivo a la vez.

¿Vladimir Cerrón no va a tener ningún tipo de influencia en una eventual gestión suya?

El doctor Vladimir [Cerrón] está muy preocupado y trabaja 24/7 dedicado a la construcción del partido que es su función. Es el secretario general del partido y, por eso, está recibiendo un estipendio para poderse dedicar de lleno a la labor política partidaria. Yo tengo un equipo técnico con el cual trabajamos, hemos elaborado el plan y como te vuelvo a repetir el equipo técnico es muy bueno. Hemos presentado los mejores programas sin venderle humo a la gente. Yo creo que lastimosamente el vecino limeño y el peruano en general está ya cansado de que le mientan. Por eso, es que ha perdido la fe en la política. Yo creo que hay que volver con políticos serios, que ofrezcan cosas que sí se pueden hacer y no venderle humo a la gente.

SEGUIR LEYENDO