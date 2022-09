Dina Boluarte y candidato de Perú Libre a la alcaldía de Lima habrían manejado aportes para los Dinámicos del Centro

Peru's Vice-President Dina Boluarte walks, ahead of President Pedro Castillo's Independence Day address to the nation, outside the Legislative Palace in Lima, Peru July 28, 2022. REUTERS/Angela Ponce

Un nuevo escándalo salpica a la vicepresidenta Dina Boluarte. Aparte afrontar una acusación constitucional por presunta infracción a la Carta Magna en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, también sigue como investigada en el Ministerio Público por haber abierto cuentas bancarias en los que se habría depositado dinero para los llamados ‘Los Dinámicos del Centro’.

Según el diario Perú 21, la Fiscalía de Lavado de Activos indaga una cuenta que Boluarte y Yuri Castro, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, iniciaron en la pasada campaña electoral. La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social reveló la existencia de esta cuenta en una declaración del 31 de enero de este año ante el fiscal Richard Rojas Gómez.

En esa manifestación, Boluarte indicó que, mientras fue secretaria de Economía del comité ejecutivo regional de Perú Libre en Lima, abrió la cuenta bancaria con Castro, quien, por ese entonces, era secretario de Organización de la agrupación liderada por el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

“La única actividad que realicé sobre la base de dicho cargo fue que, en el año 2020, junto con el señor Yuri Castro, creamos una cuenta bancaria mancomunada en el Banco de Crédito del Perú”, relató la vicepresidenta ante la fiscalía. Además, reveló que en esa cuenta BCP se recibió “aproximadamente 7 mil soles” de candidatos al Congreso.

Yuri Castro, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libre, fue señalado de falsificar firmas por una militante de su partido.

Con esos fondos, según Boluarte, también se pagó la atención médica del presidente Castillo cuando se contagió de Covid-19 en enero de 2021. La vicepresidenta señaló que no sabía el origen del dinero de esa cuenta bancaria. “Yo no sabía de dónde se recaudaban los fondos para las campañas (...) respecto a mi candidatura como vicepresidente, yo solo iba a los debates, no realicé ningún aporte”, apuntó.

La titular del Midis enfatizó que “no había alguien” que registrara quién aportaba a la cuenta que administraba con Braulio Grajeda. Asimismo, declaró que todo movimiento que se hizo de estos fondos era informado en un grupo de WhatsApp llamado “CER-Lima Oficial”, en el que estaba Yuri Castro y Richard Rojas García, mano derecha de Cerrón.

Incautadas

En agosto pasado, el juez Jorge Chávez Támariz decidió incautar tres millones de las cuentas de Vladimir Cerrón y su madre Bertha Rojas.

El requerimiento había sido presentado por el fiscal Richard Rojas Gómez del Tercer despacho de la Primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos. La hipótesis del funcionario señala la supuesta existencia de una organización criminal dentro del partido que impulsó la candidatura del presidente Pedro Castillo en las elecciones generales del 2021.

Una publicación del diario El Comercio, da cuenta de que los tres millones de soles serán entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi). El fiscal Rojas fue el mismo quien participó de los allanamientos a las viviendas vinculadas a Cerrón en Lima. La Policía de la Dirección Contra la Corrupción y la Fiscalía intervinieron un departamento del piso 15 de un edificio ubicado en la cuadra 14 de la avenida Arequipa, en Lince.

Semanas atrás el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial impuso esta tarde el mandato de comparecencia con restricciones contra los investigados Vladimir Cerrón Rojas (secretario general del partido de gobierno Perú Libre), Guillermo Bermejo Rojas (congresista de Perú Democrático), Guido Bellido Ugarte (congresista de Perú Libre) y otros por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

