Tania Ramírez negó haber violentado a su padre al intentar ingresar por la fuerza a su domicilio

Congresista Tania Ramírez comenta sobre el caso por el que se le investiga en la Comisión de Ética. (Canal N)

Tania Ramírez, congresista de la bancada de Fuerza Popular, se refirió a la investigación en su contra por presuntamente haber intentado entrar al domicilio de su padre de manera violenta. La congresista negó estos hechos e intentó minimizarlos asegurando que se trata de “un tema familiar e íntimo”.

En diálogo con Canal N, la legisladora mencionó que aquella noche ella se encontraba con su mamá y la puerta de la vivienda de sus padres estaba cerrada por dentro por lo que hicieron uso de una herramienta de metal para forzar la puerta y lograr su ingreso. Agregó que eran las 01:00 de la madrugada y en ese momento su padre no se encontraba en su domicilio.

“No ha sucedido de la forma en que se menciona. Yo nunca he ingresado a la fuerza contra la voluntad de alguien de mi familia y existe una acta policial. Yo he sido quien ha llamado a la comisaría para que acudan y de ahí se hizo un acta de las personas que habían ingresado a uno de los inmuebles de mis padres. Ojo, mi padre nunca estuvo ahí”, mencionó Tania Ramírez.

Jaime Chincha, quien entrevistaba a la congresista, le comentó que el informe policial que ella menciona la involucra “en hechos de alteración al orden público, violencia y afectación a la propiedad”. Al respecto, la legisladora negó que esos cargos existan y enfatizó que su colega Darwin Espinoza de Acción Popular, quien pidió un proceso disciplinario en su contra, tendrá que demostrar los hechos que menciona.

“No, no existe eso y el señor tendrá que demostrar todo lo que ha dicho. Yo nunca he sido denunciada por ello y ningún vecino me ha grabado para empezar, quien me grabó fue un familiar, y bueno eso es un tema íntimo, familiar, pero en ningún momento he fastidiado a algún vecino”, indicó.

La denuncia

Hace algunos días, el congresista Darwin Espinoza de Acción Popular, solicitó a la Comisión de Ética del Congreso de la República que inicie un proceso disciplinario por falta a la norma ética contra Tania Ramírez de Fuerza Popular por presuntamente haber violentado a su padre al intentar ingresar por la fuerza y con el uso de una comba a su domicilio.

La denuncia del parlamentario recoge lo expuesto en el programa ‘24 horas mediodía’ sobre lo ocurrido durante la semana de representación de hace un año. El padre de la congresista hizo responsable a su hija y esposa sobre cualquier cosa que le pase luego que intentaran ingresar a combazos a su vivienda, según se lee en el documento dado a conocer por el mencionado programa periodístico.

Según Espinoza, se ha corroborado el hecho a través de dos constancias policiales que estarían registrados en la Comisaría de San Ignacio y “en dichas constataciones se encuentra involucrada la congresista Tania Ramírez por hechos de alteración del orden público, violencia y afectación a la propiedad”.

El representante de Acción Popular señala que además de la alteración registrada, “se arriesgó la vida de su propia familia al querer entrar a combazos a la vivienda de su padre”.

Cabe mencionar que, hasta el momento la Comisión de Ética no ha establecido una fecha para que Tania Ramírez de sus descargos. Se espera que durante los próximos días atienda la denuncia presentada por el congresista de Acción Popular.

