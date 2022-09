Cómo inscribirse para la lotería de Visas 2024 a Estados Unidos

Inscripción para la lotería de visas 2024 se inicia el miércoles 5 de octubre de 2022. (Shutterstock.com)

Estados Unidos ha puesto a disposición 55 mil visas de residencia permanente para ciudadanos de países cuya tasa de inmigración al país americano es baja y califiquen para el Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad. Perú es una de las naciones aptas y desde el 5 de octubre las personas interesadas en ganar la ‘green card’ o ‘Tarjeta Verde’, podrán presentar las solicitudes.

En esta lotería de visas participan entre 11 y 14 millones de ciudadanos, quienes pueden ingresar sus pedidos de forma gratuita hasta el 8 de noviembre en el sitio digital Departamento de Estado de Estados Unidos que estará activo desde la fecha de apertura de inscripciones.

Asimismo, Estados Unidos dio a conocer la lista de los países no elegibles: Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, República Dominicana y Venezuela. También fueron excluidos Bangladesh, Canadá, China (incluye Hong Kong), Corea del Sur, Filipinas, India, Nigeria, Pakistán, Reino Unido (incluye Irlanda) y Vietnam.

Los países que pueden participar en el sorteo de visas son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros.

Requisitos para postular

- Ser ciudadano de un país con baja tasa de inmigración a Estados Unidos

- Ser hijo o cónyuge de una persona con pasaporte de uno de los países de origen admitidos

- Educación secundaria completa

- Dos años de experiencia laboral en una ocupación que requiera capacitación.

- Si no tiene la educación requerida o la experiencia laboral calificada, no es elegible para una visa de diversidad.

“Debe considerar no presentar una solicitud de DV si no cumple con los requisitos de educación o experiencia laboral calificados que se explican a continuación como es posible que no sea elegible para una visa de diversidad y no se reembolsará ninguna tarifa que pague por la solicitud de visa”. indican.

Se puede obtener la 'Green Card' de cuatro formas y una de ellas es a través de un sorteo. Foto: Epoxydude / Getty Images

¿Cuándo presentar la solicitud para el sorteo de visas?

Los participantes podrán ingresar sus solicitudes desde las 12:00 horas del miércoles 5 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2022. El programa recomienda no esperar hasta la última semana del período de registro para participar, ya que la gran demanda puede provocar retrasos en el sitio web. “No se aceptarán inscripciones tardías ni en papel. La ley permite sólo una entrada por persona durante cada período de entrada. El Departamento de Estado utiliza tecnología sofisticada para detectar entradas múltiples. La presentación de más de una entrada para una persona descalificará todas las entradas para esa persona”, sostienen.

El formulario de ingreso de visa de diversidad electrónica (formulario de ingreso E-DV o DS-5501) estará en línea en dvprogram.state.gov, pero la entidad gubernamental indica que no se aceptarán entradas incompletas o entradas enviadas por cualquier otro medio.

Además, la solicitud no tiene ningún costo adicional y se recomienda usar un navegador actualizado al enviar el formulario, ya que es probable que los navegadores más antiguos (Internet Explorer 8, por ejemplo) encuentren problemas con el sistema DV en línea.

Durante el llenado de la solicitud para la lotería de visas, se indica que este sea de manera personal y no con la ayuda de un “asesor de visas”, “agente de visas”. “Si alguien lo ayuda, debe estar presente cuando se prepara su entrada para que pueda proporcionar las respuestas correctas a las preguntas y conservar su número de confirmación único y una copia impresa de su pantalla de confirmación”.

Una vez que se envía el formulario, el sistema arrojará un número de confirmación único y es importante que tenga la copia impresa de la página y el número. “Sin esta información, no podrá acceder al sistema en línea que le informa sobre el estado de su entrada. Tenga cuidado si alguien se ofrece a guardar esta información para usted”, advierten.

A partir del 6 de mayo de 2023, podrá verificar el estado de su entrada regresando a dvprogram.state.gov, haciendo clic en ‘Comprobación del estado del participante’ e ingresando su número de confirmación único e información personal.

Paso a paso para llenar la solicitud de la Lotería de visas

Debe proporcionar la siguiente información para completar la solicitud de la lotería de visas a Estados Unidos:

1. Nombre: apellido/nombre de familia, primer nombre, segundo nombre: exactamente como aparece en su pasaporte. Si en su documento solo muestra solo su nombre y apellido ponerlo tal cual. No incluya un segundo nombre a menos que esté incluido en su pasaporte.

2. Género: masculino o femenino.

3. Fecha de nacimiento: día, mes, año.

4. Ciudad donde nació.

5. País donde nació: use el nombre del país que se usa actualmente para el lugar donde nació.

6. País de elegibilidad para el programa DV: su país de elegibilidad normalmente será el mismo que su país de nacimiento. Si nació en un país que no es elegible, consulte si hay otra manera en que puede ser elegible.

7. Fotografía(s) del participante: fotografías recientes (tomadas en los últimos seis meses) de usted, su cónyuge y todos sus hijos derivados incluidos en su participación. Consulte Envío de una fotografía digital para conocer las especificaciones técnicas y de composición. No necesita incluir una fotografía de un cónyuge o hijo que ya sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, pero no será penalizado si lo hace. Las fotografías de la solicitud DV deben cumplir con los mismos estándares que las fotografías de la visa estadounidense. No será elegible si estas no cumplen completamente con estas especificaciones o han sido manipuladas de alguna manera.

8. Dirección: Dirección completa (del lugar donde vive). Ciudad/Pueblo, distrito/País/Provincia/Estado y código postal de la ciudad y código postal del País

9. País donde vive actualmente.

10. Número de teléfono (opcional).

Visa de turista para Estados Unidos: costo y tramite de visa

11. Dirección de correo electrónico a la que tiene acceso directo y continuará teniendo acceso directo hasta mayo del próximo año. Si revisa la Verificación de estado de entrada en mayo y se entera de que ha sido seleccionado, más tarde recibirá una comunicación de seguimiento por correo electrónico del Departamento de Estado con detalles si una entrevista de visa de inmigrante está disponible. El Departamento de Estado nunca le enviará un correo electrónico informándole que ha sido seleccionado en la lotería de visas.

12. Nivel de educación más alto que ha alcanzado, a la fecha: (1) solo escuela primaria, (2) algo de escuela secundaria, sin diploma, (3) diploma de escuela secundaria, (4) escuela vocacional, (5) algunos cursos universitarios , (6) Título universitario, (7) Algunos cursos a nivel de posgrado, (8) Maestría, (9) Algunos cursos a nivel de doctorado, o (10) Doctorado.

13. Estado civil actual: (1) soltero, (2) casado y mi cónyuge NO es ciudadano de los EE. UU. ni residente legal permanente (LPR) de los EE. UU., (3) casado y mi cónyuge ES ciudadano de los EE. UU. o LPR de los EE. UU., (4) divorciado, (5) viudo, o (6) separado legalmente. Ingrese el nombre, fecha de nacimiento, género, ciudad/pueblo de nacimiento y país de nacimiento de su cónyuge, y una fotografía de su cónyuge que cumpla con las mismas especificaciones técnicas.

Si no incluye a su cónyuge o si incluye a alguien que no es su cónyuge, usted no será elegible como solicitante ni tampoco su familia. Debe incluir a su cónyuge incluso si actualmente está separado de él/ella.

14. Número de hijos: indique el nombre, la fecha de nacimiento, el sexo, la ciudad/pueblo de nacimiento y el país de nacimiento de todos los hijos vivos, solteros menores de 21 años, independientemente de si viven con usted o tienen la intención de acompañarlo o seguirlo. Envíe fotografías individuales de cada uno de ellos utilizando las mismas especificaciones técnicas.

Asegúrese de incluir: o todos los hijos naturales vivos; o todos los niños vivos adoptados legalmente por usted; y, o todos los hijastros vivos que no estén casados y tengan menos de 21 años en la fecha de su entrada electrónica

Cómo se realiza el sorteo de visas

El Departamento de Estado de Estados Unidos seleccionará aleatoriamente a las personas por computadora entre las entradas calificadas. Todos los participantes DV-2024 deben ir a la Verificación de estado del participante utilizando el número de confirmación único guardado de su registro de entrada en línea DV-2024 para averiguar si su entrada ha sido seleccionada en el programa.

La verificación del estado del participante estará disponible en el sitio web de E-DV en dvprogram.state.gov desde el 6 de mayo de 2023 hasta al menos el 30 de septiembre de 2024. Si ha sido seleccionado, se lo dirigirá a una página de confirmación que le proporcionará más instrucciones, incluyendo información sobre tarifas relacionadas con la inmigración a los Estados Unidos.

La verificación del estado del participante será el ÚNICO medio por el cual el Departamento de Estado notifica a los seleccionados sobre su selección para DV-2024. No se enviará cartas de notificación ni notificará a los seleccionados por correo electrónico. Las embajadas y consulados de EE. UU. tampoco proporcionarán una lista de seleccionados.

Todos los seleccionados, incluidos los miembros de la familia, deben recibir visas antes del 30 de septiembre de 2024.

SEGUIR LEYENDO