‘JB en ATV’: Carolain Cawen cuenta experiencia de acoso sexual y es criticada en redes sociales

La actriz Carolain Cawen del programa cómico ‘JB en ATV’ es duramente criticada en redes sociales por burlarse de historia de acoso sexual que ella misma protagonizó en una discoteca en Chiclayo.

La popular ‘Churro Crudo’ contó riéndose una experiencia de tocamiento sexual a los conductores Carlos Orozco y Hugo Lezama que la estaban entrevistando para su canal de Youtube, ‘Moloko Podcast’.

Fue Carlos Orozco quien le preguntó si alguna vez su esposo ha tenido que defenderla de algún acosador y de alguien intentando propasarse con ella. Y Carolain dijo que sí, pero que también ella sabe defenderse y hace todo un escándalo para que la puedan ayudar.

Es ahí donde recordó una anécdota y la narró sin parar de reírse, ocasionando que sus entrevistadores también se rían. De acuerdo a lo que cuenta, ella fue víctima de un tocamiento indebido por un sujeto en la barra de una discoteca, al percatarse del hecho, detiene al sujeto y comienza a gritar para que sus amigos la ayuden, ellos lo golpearon y lo dejaron afuera de la discoteca.

Pero luego, Carolain Cawen junto a una amiga tuvieron dudas de lo sucedido y se acercaron al sujeto, vieron que no podía mantenerse de pie de lo borracho que estaba. Minutos después, la ‘Churro crudo” le dio para su taxi y así pueda ir a su casa.

“Yo estaba esperando mi trago y sentí que alguien me rozó la nalga, volteé y lo agarré del cuello, el chico estaba un poco borracho. Y grite: ‘Me ha metido la mano’. Lo abollaron al pata y lo botaron como un perro”, inicia contando la actriz.

“Después mi mejor amiga me llevó a la ventana y vimos al chico que estaba sentado, todo tranquilo. Ella me dijo: ¿tú crees que ese pobre hombre te ha metido la mano? Yo dije: ¡Ya me hiciste dudar!. ‘El pata ha ido al baño y de casualidad te ha rozado y tú has hecho todo un escándalo’, me comenta mi amiga”, detalló la modelo.

“Salí de la discoteca, me acerqué al chico y le dije: ‘Amigo disculpa, ¿necesitas algo? y me dijo que necesitaba para su pasaje. Luego le pedí a mi enamorado 10 soles y se los di al muchacho. Ahí dudé, a la próxima no digo nada, me entró un cargo de consciencia”, finalizó a carcajadas.

Cibernautas la criticaron

Esto desató muchas duras críticas en la cuenta de Instagram de ‘Moloko Podcats’, sus seguidores escribieron mensajes como: “¿Esto da risa?”, “No le veo el chiste”, “Pudieron haberlo linchado, pero que se puede esperar de estas personas”, “Pudiste haber hecho que lo maten y te cxxxs de la risa”.

En la cuenta de Facebook de Moloko, sucedió lo mismo y los cibernautas escribieron: “Si fuera al revés no estaría riéndose, todo lo contrario debería guardarse ese episodio, payasa, quedas mal”. “Y se ríe sin descaro, después de lo que le hicieron al hombre”, “Si en ese caso hubiera ocurrido una desgracia, un mal golpe lo matan y todavía se ríe, payasa, no da risa”.

Carolain ‘Churro Crudo’ hizo su descargo

Debido a ello, Carolain Cawen aclaró el tema y dejó un mensaje en la página de Instagram de Moloko y luego los administradores replicaron el texto en las otras plataformas como el canal de Youtube y la página de Facebook.

“Chicos antes que malinterpreten mi historia, yo me reí de lo que mi amiga me comenta, al chico no lo golpearon, lo encararon y sacaron porque estaba borracho y si me rozó. Cuando mi amiga dice: ‘Mira, no puede ni levantar su mano’, se refería porque estaba muy borracho, y por eso dudaba que su intención había sido tocarme, por eso me dijo de repente, pasó al baño y se chocó contigo. Después baje, para ayudarlo porque estaba borracho, sentado ahí, no golpeado. Créanme que no lo contaría tan espontáneo si él hubiera sido víctima de alguna agresión”, escribió la bella modelo.

